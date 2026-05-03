Cháu nội đứng tên 9 thửa đất ông bà để lại, hai cô ruột đòi chia thừa kế

Theo trình bày của bà T. (ngụ tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh), bà là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em. Khi còn sống, cha mẹ bà tạo lập được 9 thửa đất tại địa phương, với tổng diện tích khoảng 60.500m2 và đã được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi cha mẹ bà T. lần lượt qua đời vào năm 1996 và 2002, toàn bộ diện tích đất do anh H. (cháu nội, con của chú út) quản lý, sử dụng. Anh H. đã được cơ quan chức năng chỉnh lý, sang tên quyền sử dụng đất dựa trên các biên bản họp gia đình lập vào các năm 2003 và 2004.

Tuy nhiên, tranh chấp phát sinh khi bà T. và hai người em cho rằng họ không tham gia cũng như không ký vào các biên bản họp gia đình nói trên.

Do đó, bà T. và em gái khởi kiện, yêu cầu tuyên vô hiệu biên bản họp gia đình năm 2004, đồng thời đề nghị chia thừa kế theo pháp luật đối với một phần di sản gồm ba thửa đất có tổng diện tích gần 21.000m2.

Thay đổi quan trọng cần biết để mua căn hộ 70m2 giá 1,7 tỷ sát trung tâm Hà Nội

Những thay đổi mới trong chính sách nhà ở xã hội đang mở rộng cơ hội an cư cho nhiều người dân tại Hà Nội. Đáng chú ý, ngay cả người đã có nhà nhưng ở xa nơi làm việc cũng có thể được xem xét mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Đồ họa: Hồng Khanh

Cụ thể, theo Quyết định số 51, người dân đã sở hữu nhà ở tại Hà Nội nhưng khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20km trở lên vẫn có thể được mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Đồng thời, quãng đường từ dự án đăng ký mua đến nơi làm việc không quá 75% khoảng cách di chuyển từ nhà ở hiện tại.

Khoảng cách này được xác định theo “tuyến đường bộ ngắn nhất”, được xác định bằng Google Maps theo chế độ di chuyển bằng ô tô tại thời điểm xét duyệt hồ sơ.

Một điểm mới đáng chú ý khác đến từ Nghị định 136 của Chính phủ (ban hành ngày 7/4), trong đó điều chỉnh tăng mức trần thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội.

Shark Hưng bất ngờ từ nhiệm thành viên HĐQT Cen Land

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao, cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Trong đơn gửi công ty, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cho biết dù được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, ông quyết định rút lui để tập trung cho các kế hoạch cá nhân và định hướng phát triển mới trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, việc từ nhiệm này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Cen Land, dự kiến tổ chức vào ngày 22/5.

Liên quan đến cá nhân, thời gian gần đây ông Hưng cũng lên tiếng về một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hà Nội đề xuất gỡ vướng ‘đất dịch vụ’, bổ sung chính sách hỗ trợ tái định cư

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tháo gỡ các tồn tại kéo dài liên quan đến “đất dịch vụ” tại nhiều địa phương.

Theo dự thảo, thành phố sẽ xem xét, quyết định xử lý các trường hợp tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Một khu đất dịch vụ tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Hồng Khanh

Các địa bàn liên quan chủ yếu thuộc Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Hoài Đức (theo địa giới hành chính trước sắp xếp).

Về nguyên tắc, dự thảo đề xuất áp dụng chính sách của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), các văn bản chấp thuận của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông (trước đây) và các cam kết bằng văn bản của chính quyền địa phương với người dân để xử lý, giải quyết.

Sổ đỏ cấp đổi sau 1/7/2004 bị từ chối: Bộ nói gì về xác định lại đất ở?

Theo phản ánh của công dân, gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu từ năm 1995.

Đến năm 2025, sổ đỏ được cấp đổi do thất lạc, hư hỏng hoặc cũ nát. Việc cấp đổi không làm thay đổi người sử dụng đất hay diện tích.

Khi gia đình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho rằng giấy chứng nhận cấp đổi sau ngày 1/7/2004 nên không thuộc trường hợp được xác định lại diện tích đất ở và không tiếp nhận hồ sơ.

Công dân thắc mắc, sổ đỏ cấp trước ngày 1/7/2004 nhưng được cấp đổi sau thời điểm này có được xác định lại diện tích đất ở hay không? Trường hợp này được áp dụng theo quy định nào và có bị loại trừ khỏi việc xác định lại diện tích đất ở không?