Bộ Xây dựng thanh tra hàng loạt doanh nghiệp bất động sản tại Đà Nẵng

Theo quyết định, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra đối với UBND TP Đà Nẵng, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thực hiện dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng thanh tra chủ đầu tư, nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn TP Đà Nẵng. Giai đoạn thanh tra từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2021, khi cần có thể xem xét trước hoặc sau giai đoạn này.

Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra một số vấn đề về sử dụng kinh phí bảo trì Dự án chung cư Monarchy

Các đơn vị, tổ chức được thanh tra như: UBND TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hai Hạnh (dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia); Công ty Cổ phần đầu tư Quốc Bảo (dự án Khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng số 247 Ngô Quyền); Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (dự án Khu dân cư Bàu Mạc, dự án khu dân cư Nam Bàu Mạc, dự án khu nhà ở phía Đông đường Trần Đăng Ninh).

Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư 579 (dự án nhà ở An Trung 2 và dự án Đại Địa Bảo); Công ty Cổ phần Thương mại – Quản lý đầu tư & Kinh doanh Bất động sản Đà Việt (dự án Khu dân cư 223 Trường Chinh); Công ty Cổ phần An Hòa (dự án Khu phức hợp An Hòa); Công ty CP Lê Bảo Minh (dự án khu dân cư An Đồn); Công ty Cổ phần Sài Gòn Xanh Thuận Phước (dự án Khu chung cư Hòa Khánh)…

Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi. Đồng thời phát hiện những vi phạm (nếu có) để kiến nghị Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng xử lý theo quy định pháp luật.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (ngày 12/4).

Hồ Giáp