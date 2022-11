Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn ở Thái Bình

Ngày 21/11, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố 4 đối tượng (tạm giam 3 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Sản phẩm làm giả là mặt hàng nước hoa được sản xuất với số lượng rất lớn để bán ra thị trường.

Các điều tra viên bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1995, trú tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình cầm đầu đường dây này.

Theo đó, nước hoa được mua trôi nổi trên thị trường, mua qua mạng, sau đó nhóm đối tượng tổ chức đóng gói, dán tem nhãn nước hoa Pháp. Tổng giá trị hàng hóa cơ quan điều tra thu giữ trị giá gần 8 tỷ đồng.

Một sản phẩm mua trôi nổi giá gốc chỉ 6.500 đồng, nhưng khi đến tay người tiêu dùng được thổi giá lên 99.000 đồng.

Những lọ nước hoa giả gắn tem nhãn thương hiệu danh tiếng bán ra thị trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm đối tượng rất khéo léo để tiếp cận khách hàng bằng chiêu thức tri ân, chăm sóc thông qua việc móc nối với nhân viên bưu điện trên địa bàn để có được đầy đủ thông tin của khách hàng, rồi thực hiện hành vi lừa đảo.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 6/2022, đã có gần 10 nghìn người trên khắp cả nước bị các đối tượng qua mặt, nhận sản phẩm nước hoa giả, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Liên quan vụ án này, 3 trong số 4 bị can vừa bị khởi tố cùng với 10 đối tượng khác trước đó cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Theo Nhân dân online