Thoạt nhìn, EZVIZ CB8 có nhiều điểm tương đồng về mẫu mã với các sản phẩm khác, chẳng hạn như C8W Pro. Không nhất thiết cần đến nguồn điện để hoạt động, CB8 có cấu trúc không dây mang nét tối giản và thanh lịch. Điều này còn giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn, phù hợp với không gian ngoài trời vốn không có nhiều nguồn điện, thích ứng đa dạng loại ngoại thất. Viên pin sạc được gắn liền với thiết bị, tạo nên thiết kế liền lạc.

Bên cạnh những chức năng thông minh, EZVIZ CB8 được trang bị pin sạc 10,400 mAh giúp duy trì hoạt động lên đến 210 ngày

Quan sát 360 độ, không điểm mù

Nhiều camera an ninh ngoài trời được thiết kế theo một hướng ghi hình duy nhất. Một số ít camera có khả năng quay quét nhưng lại giới hạn tầm hình do trục quay không hết biên độ. Nhằm mang lại khả năng quan sát 360 độ không điểm mù, EZVIZ CB8 có thiết kế đặc biệt hơn với ống kính CB8 hỗ trợ góc nhìn 100 độ, khả năng xoay 340 độ, mang lại tầm nhìn trọn vẹn không góc khuất, đảm bảo an ninh cho không gian bên ngoài ngôi nhà.

Song song tùy chọn dịch vụ lưu trữ đám mây, EZVIZ CB8 sở hữu khe cắm thẻ nhớ microSD, hỗ trợ dung lượng lên đến 256GB. Điều này giúp gia chủ linh động và tiện lợi hơn trong việc lựa chọn phương án lưu giữ dữ liệu phù hợp.

Thiết lập 12 điểm quan sát yêu thích

Một trong những vấn đề được quan tâm của dòng camera quay quét là thường không có các vị trí quan sát cố định, gây khó khăn trong thiết lập góc nhìn cho thiết bị. Bởi sau khi phát hiện chuyển động và dõi theo, camera dễ dàng bị lệch khỏi hướng nhìn đã điều chỉnh trước đó.

Trước điều này, EZVIZ CB8 cũng như “đàn anh” C8W đã được cải tiến với tùy chọn lưu tối đa 12 vị trí quan sát yêu thích. Thông qua ứng dụng EZVIZ, người dùng dễ dàng cài đặt và “dạy” cho camera ghi nhớ những điểm quan trọng cần quan sát. Camera sẽ tự động về lại vị trí được thiết lập trước đó để đảm bảo các vị trí quan trọng luôn trong tầm quan sát.

Chức năng phòng vệ chủ động

Camera an ninh không chỉ dùng để quan sát, trong một số tình huống, thiết bị này có thể thay mặt chủ nhân để “lên tiếng” bảo vệ ngôi nhà. Đối với CB8, chức năng phòng vệ chủ động đã được tích hợp sâu trong sản phẩm và trở thành một điểm mạnh nổi bật. Theo đó, khi phát hiện kẻ đột nhập, đầu tiên, thiết bị sẽ phát tiếng còi cảnh báo công suất lớn kèm theo đèn rọi nhập nháy để ra hiệu cho kẻ lạ mặt biết rằng họ đã bị phát hiện. Tiếp theo, camera sẽ chủ động phát đoạn ghi âm đã được cài đặt trước đó để cảnh báo kẻ lạ mặt, nội dung đoạn ghi âm có thể được người dùng tùy chỉnh tùy theo nhu cầu cá nhân.

Với hệ thống phòng vệ chủ động, CB8 là “trợ thủ” đắc lực trong việc xua đuổi kẻ xâm nhập

Phát hiện chuyển động thông minh

Nhiều người lo lắng: Liệu khi chỉ một chiếc lá rơi hay chú cún cưng đi ngang, camera có kích hoạt cảnh báo đến thiết bị di động hoặc hệ thống phòng vệ chủ động?

EZVIZ đã giải quyết những vấn đề này bằng cách phát triển hệ thống phát hiện chuyển động người thông minh. Hệ thống này sử dụng thuật toán phát hiện hình dáng con người để đảm bảo hệ thống chỉ cảnh báo bạn về các vật thể hình người di chuyển trong nhà gia chủ.

Bên cạnh đó, camera có khả năng ghi hình ban đêm kết hợp độ phân giải 2K, nhờ đó thiết bị có thể ghi nhận và phát hiện chính xác các đối tượng bất kể ngày hay đêm, mang lại những đoạn video sắc nét đến từng chi tiết.

Giải pháp an ninh “xanh”

Với các hình ảnh chân thực sắc nét, tầm hình 360 độ toàn cảnh và tính năng phát hiện chuyển động người thông minh, camera EZVIZ CB8 có thể được xem như là một thiết bị an ninh gia đình lý tưởng, cung cấp giải pháp an toàn phù hợp cho các gia đình hiện đại.

Nổi bật hơn cả, CB8 còn là thiết bị camera an ninh pin sạc, có thể kết hợp cùng tấm pin năng lượng mặt trời, mang đến trải nghiệm công nghệ “xanh” khác biệt. Sản phẩm là một trong những bước tiến dựa trên nền tảng “Green Concept” đến từ thương hiệu smart-home toàn cầu EZVIZ, cung cấp không gian sống tiện nghi, an toàn, thông minh hơn, tận dụng nhiều hơn từ năng lượng xanh hướng đến tương lai phát triển bền vững.

Doãn Phong