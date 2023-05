Thời của căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thật

Nhờ đáp ứng tốt nhu cầu mua ở thực bên cạnh mức giá phù hợp điều kiện tài chính của phần đông khách hàng, căn hộ chung cư tiếp tục là từ khóa giành được nhiều sự quan tâm tại thị trường nhà ở Hà Nội trong quý II/2023.

Thay vì rộ lên những “làn sóng” đầu tư nhanh tay, những cuộc chơi lướt sóng mạnh bạo như trước, 2023 là năm mà các bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực hứa hẹn chiếm vị thế hơn cả.

Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư ghi nhận lưu lượng quan tâm tìm mua tăng mạnh trước bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn. Ngay từ khi bắt đầu năm 2023, lượt tìm mua căn hộ trong tháng 1 đã tăng 57% so với cùng kỳ năm 2022 trước đó (theo báo cáo thị trường của batdongsan.com.vn). Ngoài ra, sức hút của căn hộ chung cư tăng vọt còn bởi giá bán của sản phẩm thấp tầng, đất nền khác hiện đang ở mức khá cao trên thị trường bên cạnh tính thanh khoản sụt giảm mạnh.

Trong giai đoạn thanh lọc như vậy, người mua cũng mang một tâm lý cẩn trọng, khắt khe và đòi hỏi tính thực tế cao hơn đối với thị trường bất động sản. Nhóm khách hàng mua ở thực giờ đây lưu tâm đặc biệt tới các dự án chung cư sở hữu khung pháp lý vững vàng, chất lượng xây dựng tốt, ưu tiên nhận nhà ở ngay, tiện ích nội khu đa dạng… và quan trọng là đáp ứng vừa vặn với túi tiền, thỏa mãn bài toán kinh tế trong thời điểm hiện tại.

“Với những dự án mới tung ra có mức giá hợp lý, vị trí tốt, chủ đầu tư uy tín, chất lượng sản phẩm và pháp lý đảm bảo thì lượng cầu quyết định mua để ở hoặc đầu tư trong dài hạn vẫn cao”, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills - nhận định.

Căn hộ chung cư vừa túi tiền vẫn ghi nhận giao dịch khả quan nhờ phù hợp với dòng tài chính của nhóm khách hàng mua ở thực. Ảnh: Eurowindow Holding

Sức hấp dẫn của Eurowindow River Park

Đáp ứng các nhu cầu trên của số đông cư dân, nhà phát triển Eurowindow Holding đã kiến tạo nên khu đô thị Eurowindow River Park - một dự án nổi bật tại phía đông bắc Hà Nội, nằm ngay tại chân cầu Đông Trù, trên đại lộ Trường Sa, và kế cận điểm giao của sông Hồng và sông Đuống.

Gây ấn tượng trên thị trường bất động sản chung cư Thủ đô khi hai năm liên tiếp 2021-2022 đạt giải thưởng "Nhà ở đại chúng tốt nhất năm", nhưng điểm then chốt khiến dự án Eurowindow River Park thu hút khách hàng, theo đại diện Eurowindow Holding, chính nhờ “chất lượng cao cấp” và “mức giá bình dân”.

Dự án Eurowindow River Park sở hữu mạng lưới tiện ích khu vực phong phú, dễ kết nối đến các tỉnh thành lân cận. Ảnh: Eurowindow Holding

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mới đây chủ đầu tư đã “bung hàng” quỹ căn tầng cao sáng giá tại tòa River - tòa nhà nằm nổi bật ngay đầu vào dự án.

Với các sản phẩm căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích linh hoạt từ 77-98m², sở hữu cùng lúc 3 mặt hướng sông Hồng, sông Đuống và đường Trường Sa, chủ nhân sống trong căn hộ tòa River sẽ được tận hưởng những đặc quyền riêng có như: ngắm bình minh - hoàng hôn bên sông, mở rộng tầm nhìn với view panorama đắt giá, được tự do sáng tạo không gian sống của mình theo đúng nhu cầu và nguyện vọng… Đặc biệt, 100% phòng ngủ đều lắp đặt cửa sổ kính mang tới bầu không khí trong lành và nguồn năng lượng nắng gió tự nhiên hàng ngày tốt cho sức khỏe các thành viên.

Các căn hộ 3 phòng ngủ tại tòa River được hoàn thiện tiêu chuẩn, thiết kế hiện đại rộng thoáng, phù hợp cả với gia đình trẻ hay các gia đình đa thế hệ. Ảnh: Eurowindow Holding

Để thật sự mang tới cộng đồng một sản phẩm an cư cao cấp và chất lượng, chủ đầu tư Eurowindow River Park đã lắp đặt toàn bộ các trang thiết bị cao cấp, tiêu chuẩn an toàn như: camera an ninh 24/7, thang máy tốc độ cao, hệ cửa cao cấp Eurowindow cách âm cách nhiệt… Đồng thời, khu đô thị cũng ưu tiên phát triển chuỗi tiện ích nội khu đa dạng gồm: bể bơi bốn mùa, khu thể thao ngoài trời, vườn dạo bộ trên cao, sân chơi trẻ em, trung tâm thương mại Winmart rộng tới 1.700m², 3 tầng hầm để xe liên thông…

Hiện tại, Eurowindow River Park đang sở hữu mức giá hợp lý và cạnh tranh bậc nhất khu vực đông Hà Nội với chỉ từ 28 triệu đồng/m² cho lựa chọn căn hộ 3 phòng ngủ. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng tạo điều kiện tối đa cho khách khi chỉ cần thanh toán 50% giá trị, sẽ được bàn giao căn hộ hoàn thiện cơ bản và có thể vào ở ngay.

Dự án Eurowindow River Park áp dụng thêm nhiều gói hỗ trợ tài chính có lợi nhằm mang cơ hội sở hữu nhà ở tiệm cận hơn với cả những người mua có thu nhập trung bình. Đặc biệt, từ nay đến hết 30/6/2023, khách giao dịch thành công còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều quà tặng thiết thực, tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

