Mẹ chồng nàng dâu tập 367:

Anh Witchaya chanta Atipong, 28 tuổi, cho biết anh đã sống ở Việt Nam được 5 năm, trong đó có 3 năm làm rể bà Lê Thị Thanh Vũ (58 tuổi, hiện sống ở An Giang).

Anh Witchaya làm rể bà Vũ đã 3 năm nhưng thông gia hai bên chưa biết mặt nhau.

Anh Witchaya hiện sống cùng vợ ở TP.HCM, làm việc cho một công ty nhập khẩu bánh kẹo Thái Lan. Còn bà Vũ sống ở quê, có nghề phụ là buôn bán vật liệu xây dựng, nghề chính của bà là trồng sầu riêng.

Điều đặc biệt ấn tượng ở Witchaya là anh nói tiếng Việt rất thành thạo.

Thông gia không biết mặt nhau

Bà Vũ kể, lần đầu tiên con gái dẫn con rể tương lai về ra mắt, bà chỉ thấy anh “đen thù lù, râu ria tùm lum”. Nhưng điều gây ấn tượng là sau bữa tiệc, trong khi tất cả đàn ông “gục” hết thì anh vẫn tỉnh táo. Lúc đó, anh bất ngờ quỳ xuống chân bố vợ tương lai, “xin phép chú cho con quen bé Hằng”.

Anh Witchaya giải thích: “Theo phong tục Thái Lan, người nhỏ tuổi không nên ngồi cao đầu hơn người lớn tuổi. Đó là lý do anh phải quỳ gối xuống chân bố vợ tương lai”. Còn “bí quyết” giúp anh tỉnh táo khi tất cả mọi người đều say mèm là: “Con có cách riêng, hơi ăn gian một chút, nhưng không sao. Người Thái Lan cũng có quy tắc trong bàn tiệc, nếu là người nhỏ tuổi nhất thì không nên say xỉn”.

Bà Vũ bảo, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà nhìn thấy con rể uống rượu. Từ đó về sau, bà chưa bao giờ thấy anh Witchaya uống rượu.

Một năm sau lần ra mắt, anh Witchaya và chị Hằng kết hôn, sống chung nhưng chưa làm đám cưới. Từ đó, gia đình bà Vũ cũng coi Witchaya như con rể trong nhà mặc dù hai bên thông gia chưa từng gặp nhau cả trực tiếp lẫn qua điện thoại.

Việc vợ chồng chung sống suốt 3 năm nhưng hai gia đình chưa hề nói chuyện với nhau khiến MC ngỡ ngàng và muốn biết lý do.

Anh Witchaya giải thích, thực ra chỉ vì cả ba bên đều bận làm ăn. Bố mẹ anh ở Bangkok cũng có công ty nhập khẩu hàng Việt Nam. Thỉnh thoảng ông bà sang đây nhưng chỉ ở TP.HCM, trong khi bố mẹ vợ lại ở An Giang. Vợ chồng anh cũng bận rộn tối ngày nên chưa có điều kiện cho hai gia đình gặp mặt nhau. Mặt khác, hai bên đều lo rằng trở ngại ngôn ngữ sẽ khiến họ không biết phải nói với nhau điều gì.

Trước tình huống này, MC Quyền Linh tỏ ra rất bất ngờ đồng thời hết lòng khuyên anh Witchaya và chị Hằng nên là cầu nối, kết nối hai gia đình lại gần nhau hơn. “Theo phong tục của người Việt, khi hai người muốn đi với nhau một chặng đường dài thì gia đình hai bên cũng phải có sự gắn bó khăng khít” – MC Quyền Linh chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên bà Vũ nhìn thấy mặt bà thông gia.

Vì bà Vũ chưa từng biết mặt thông gia nên chương trình bất ngờ phát một video mẹ đẻ anh Witchaya gửi lời chia sẻ tới hai con và gia đình ở Việt Nam.

“Lúc con sang Việt Nam, mẹ lo lắng không biết con có sống tốt không. Tới một ngày, con giới thiệu một cô gái Việt Nam cho mẹ, ban đầu mẹ cũng chưa yên tâm lắm. Sau một thời gian, mẹ cũng thấy ổn khi nhìn con vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ mong hai con ở bên nhau dài lâu và hỗ trợ nhau trong làm ăn. Chúc hai con kết đôi hạnh phúc, được như vậy mẹ mới thực sự yên tâm” – mẹ đẻ anh Witchaya chia sẻ.

Vợ bắt giảm cân tối ngày, không cho ăn cơm

Khi được hỏi điều gì chưa hài lòng trong cuộc sống hôn nhân, anh Witchaya kể ra những chi tiết hài hước giữa hai vợ chồng bằng tiếng Việt rất chuẩn: “Vợ la em tối ngày. Cô ấy bảo ‘sao anh bự như cái thùng phi vậy?’. Cô ấy bắt em ăn kiêng cho đỡ mập, không cho em ăn cơm, chỉ ăn thức ăn thôi. Cô ấy bắt em ra công viên tập thể dục, nhưng cô ấy thì ngồi ghế đá ăn. Nhiều lúc nghe vợ la xong, em nhìn mình tự hỏi ‘ủa, mình còn là con người không vậy?’”.

Anh Witchaya hài hước nói rằng cả nhà vợ không ai nghĩ anh mập, trừ vợ anh.

Chia sẻ của anh Witchaya khiến cả trường quay bật cười. Giải thích cho điều này, bà Vũ cho biết, con gái bà “rất ốm” nên không muốn chồng mập, đi với nhau sẽ không cân xứng.

Chị Hằng cũng thừa nhận, chị không ăn tinh bột và cũng không cho chồng ăn cơm, chỉ ăn thức ăn. Nhà chị cũng không có nồi cơm điện. “Nhưng em không la anh ấy. Em chỉ nói bình thường thôi à” – chị giải thích và bị anh chồng người Thái “phản pháo” ngay. Anh còn quay sang bà Vũ, đề nghị: “Mẹ phải nói con gái mẹ bớt ác với con xíu. Mẹ phải nói mạnh dạn hơn. Con nói không được, lúc nào con cũng thua”.

Bà Vũ cũng tiết lộ, con rể rất thích ăn món thịt kho măng bà nấu. Có lần bà mang lên nồi thịt kho 2kg, anh ăn bữa trước bữa sau đã hết, còn sang nhà chị lấy phần của chị về ăn tiếp. Tuy nhiên, về chuyện ăn uống, anh Witchaya thanh minh: “Cả nhà vợ không ai thấy em mập, trừ vợ em”.