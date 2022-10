Thanh niên 20 tuổi nguy kịch do xuất huyết tiêu hóa hiếm gặp

B.X.B (20 tuổi, quê Cà Mau) được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, huyết áp thấp, mạch nhanh nhẹ, da niêm nhạt... Người nhà cho biết, trước đó bệnh nhân đi cầu ra máu tươi ồ ạt.

Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân 20 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa hiếm gặp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân được bác sĩ xử lý cấp cứu, truyền hồng cầu, huyết tương và nội soi dạ dày cấp cứu nhưng không ghi nhận tổn thương.

Khi nội soi đại tràng, bác sĩ phát hiện nhiều máu đỏ tươi, song lại không thấy vị trí chảy máu. Bác sĩ nghi ngờ máu chảy từ ruột non nên tiến hành chụp cắt lớp vi tính bụng có cản quang đã phát hiện thoát mạch.

Bác sĩ Bồ Kim Phượng, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa – Huyết học lâm sàng cho biết, xuất huyết tiêu hóa dưới cấp tính có triệu chứng là đi ngoài ra máu (có máu đỏ tươi hoặc đỏ thẩm thải qua trực tràng). Tỷ lệ gặp xuất huyết tiêu hóa dưới trung bình khoảng 20 người/100.000 người, tỉ lệ tử vong khoảng 2-5%.

Bác sĩ Phượng nói thêm, can thiệp nội mạch hiện nay được xem là một trong những phương pháp nhanh, hiệu quả và an toàn. Thông qua việc luồn ống thông vào mạch máu bệnh nhân, các bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác và can thiệp vào mạch máu đang bị xuất huyết, từ đó xử trí nhanh, xâm lấn tối thiểu và hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn.

“Đây được xem là kĩ thuật chuyên sâu, yêu cầu các bác sĩ có trình độ cao và được đào tạo”, bác sĩ Phượng nói thêm.