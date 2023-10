Chiều nay (30/10), thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Tân Biên điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong.

Khu vực các nạn nhân gặp nạn - Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, vào ngày 29/10, chị T.T.H.T (30 tuổi, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) rủ 5 người bạn làm cùng công ty về nhà ở xã Suối Dây.

Đến chiều cùng ngày cả nhóm cùng vợ chồng chị T rủ nhau chèo ghe ra sông để hái bông súng. Trong lúc hái bất ngờ chiếc ghe lật úp khiến 7 người rơi xuống nước.

Một số người sau đó bơi được vào bờ. Tuy nhiên 3 người còn lại là chị T.T.K (23 tuổi) và con trai 6 tuổi, anh T.H.T (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) đã mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ sau đó được huy động đến hiện trường, đến chiều cùng ngày thì tìm thấy thi thể 3 nạn nhân.