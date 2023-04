Ngành máy móc đóng gói đang phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đóng gói sản phẩm của các ngành công nghiệp: thực phẩm, dược phẩm, điện tử và các sản phẩm tiêu dùng. Một trong những thương hiệu máy đóng gói được doanh nghiệp ưa chuộng là VNPack Pro.

VNPack Pro là được thành lập từ năm 2019, tiền thân là Điện Máy Khôi Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện máy và đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau như máy đóng gói VNPack Pro, máy công nghiệp.

VNPack Pro không ngừng nỗ lực mang đến giải pháp đóng gói toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp cho các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước.

Với dây chuyền đóng gói hiện đại và đa dạng, VNPack Pro mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng và độ bền cao; đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng từ nhỏ đến lớn, từ sản xuất hàng tiêu dùng đến hàng công nghiệp.

Các sản phẩm chủ đạo của công ty bao gồm máy co màng, máy đóng gói, máy đóng đai, máy chiết rót, máy đóng nắp chai, máy in date, máy dán nhãn và máy quấn màng co...

Trong đó, máy co màng của VNPack Pro có thể co được các sản phẩm đa dạng với kích thước khác nhau và nhiều loại màng như PE, PVC, POF... Máy đóng đai cũng là một trong những sản phẩm tiêu biểu của công ty, đảm bảo cho việc đóng đai hàng hóa một cách chắc chắn và hiệu quả. Ngoài ra, máy chiết rót, máy đóng nắp chai, máy in date, máy dán nhãn và máy quấn màng co của VNPack Pro cũng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất khác nhau như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, nước đóng chai, rượu, bia và nhiều ngành công nghiệp khác.

Theo đại diện VNPack Pro, công ty đặc biết chú trọng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công ty có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ.

“VNPack Pro luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Công ty cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng và dịch vụ tận nhà - không lo về giá, dịch vụ chăm sóc, hậu mãi tận tâm”, đại diện VNPack Pro cho hay.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Số 1 Phan Trọng Tuệ - X.Vĩnh Quỳnh - H.Thanh Trì - TP. Hà Nội Hotline: 0343 86 87 87 Địa chỉ: Số 124 Đường Dương Đình Hội - P. Phước Long B - TP. Thủ Đức - TP.HCM Hotline: 0977 065 195 Website: https://vnpackpro.com

Doãn Phong