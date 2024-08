Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, tách A0 từ EVN và phê duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp mới trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tên là Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

NSMO là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm cơ quan đại diện chủ sở hữu. Địa chỉ trụ sở chính tại 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thời hạn thực hiện tách A0 từ EVN trong vòng tối đa 7 ngày kể từ ngày 1/8/2024.

NSMO sẽ thực hiện nhiệm vụ là đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy định tại Luật Điện lực và pháp luật liên quan, bao gồm những nhiệm vụ sau:

Lập phương thức chỉ huy vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu an toàn, ổn định, tin cậy, điều hành giao dịch thị trường điện đảm bảo công bằng, minh bạch; góp phần đảm bảo mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đầu tư, quản lý, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hạ tầng hệ thống viễn thông công nghệ thông tin chuyên ngành phục vụ vận hành hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện và năng lượng tái tạo.

NSMO đảm bảo hoạt động bền vững, hiệu quả; tối ưu hóa chi phí, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của nhà nước đầu tư tại NSMO hiệu quả và đúng quy định; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ của NSMO tại thời điểm thành lập là 776.000.000.000 đồng. Việc bổ sung vốn điều lệ, nguồn bổ sung vốn điều lệ cho NSMO trong quá trình hoạt động sẽ được cơ quan đại diện chủ sở hữu xác định căn cứ theo các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan, trên cơ sở rà soát tiến độ thực tế của các dự án đầu tư của NSMO.

NSMO tiếp nhận nguyên trạng số lao động của A0 từ EVN tại thời điểm quyết định này có hiệu lực, gồm tiếp nhận nguyên trạng bộ máy quản lý của A0 (tiếp tục bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của A0 vào các vị trí lãnh đạo tương ứng của NSMO).

Về cách thức, sẽ tách nguyên trạng phần tài sản, quyền, nghĩa vụ của EVN đang giao A0 quản lý, thực hiện để chuyển sang NSMO theo quy định. Đồng thời bàn giao nguyên trạng theo giá trị tài sản, nguồn vốn hiện đang giao A0 thuộc EVN sang NSMO theo số liệu tại báo cáo tài chính của EVN tại thời điểm tách. EVN thực hiện hạch toán giảm vốn, tài sản của EVN tương ứng với giá trị chuyển cho NSMO theo quy định pháp luật.

Đoàn giám sát của Quốc hội thăm Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Ảnh: EVN

NSMO kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của A0 do A0 và EVN đang thực hiện liên quan đến A0 theo quy định pháp luật.

Đối với 2 khoản vay theo Hiệp định vay số 4107-VN (dự án Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia mới) và Hiệp định vay số 4711-VN (dự án cơ sở hạ tầng thông tin cho thị trường phát điện cạnh tranh), EVN tiếp tục chịu trách nhiệm trả nợ vay lại cho cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo quy định của hợp đồng cho vay lại đã ký với cơ quan ủy quyền cho vay lại và hiệp định vay phụ đã ký với Bộ Tài chính.

NSMO có trách nhiệm hoàn trả lại cho EVN phần trả nợ cho cơ quan được ủy quyền cho vay lại.

Cơ quan được ủy quyền cho vay lại, EVN, NSMO ký phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản đối với các tài sản đã thể chấp cho cơ quan được ủy quyền cho vay lại.

Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan được ủy quyền cho vay lại, EVN, NSMO trong công tác thu hồi nợ vay lại từ cơ quan được ủy quyền cho vay lại, EVN, NSMO.

NSMO chính thức về Bộ Công Thương

Cũng trong ngày 1/8/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 753/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương.

Việc chuyển giao được thực hiện sau khi hoàn thành việc tách, thành lập NSMO theo quy định pháp luật và Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 1/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất; quyết định, thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại NSMO từ Ủy ban về Bộ Công Thương theo đúng quy định của pháp luật ngay sau khi hoàn thành việc tách, thành lập theo Quyết định số 752/QĐ-TTg.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chính về chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiếp nhận NSMO, bao gồm cả cơ chế bảo đảm vốn lưu động cho NSMO phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm NSMO tiếp tục vận hành ổn định, liên tục, hiệu quả sau chuyển giao. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho quá trình hoạt động của NSMO, đảm bảo NSMO hoạt động ổn định, liên tục, hiệu quả.