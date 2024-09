Ba năm trở lại đây, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đều đạt và vượt chỉ tiêu về người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cụ thể, năm 2022, huyện đã tư vấn và đưa thành công 44 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 220% so với chỉ tiêu được giao, năm 2023 là 53 người, đạt 189,2% so với chỉ tiêu, 9 tháng đầu năm 2024 đưa 39 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 102,63% so với chỉ tiêu. Kết quả sau gần 3 năm, huyện đã tư vấn xuất khẩu lao động cho 136 người lao động.

Vài năm trở lại đây, xuất khẩu lao động vốn được coi là một kênh giải quyết việc làm hiệu quả, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận lao động nông thôn và người nghèo.

Nguồn kiều hối từ lao động xuất khẩu gửi về sẽ góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thường có thu nhập cao hơn so với làm việc trong nước. Bên cạnh đó, khi làm việc ở nước ngoài, người lao động có cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng sống. Những kỹ năng này rất hữu ích khi họ trở về nước. Xuất khẩu lao động cũng giúp giảm áp lực việc làm trong nước, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và miền núi nơi cơ hội việc làm còn hạn chế. Với nguồn thu nhập từ lao động ở nước ngoài, khi trở về quê hương, phần lớn người dân đều có sẵn một nguồn vốn để phát triển sinh kế, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, chi phí tham gia xuất khẩu lao động thường là gánh nặng tài chính đối với người lao động nông thôn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Để giải quyết vấn đề này, huyện Chợ Gạo đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội triển khai nhiều giải pháp, gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ người lao động thực hiện mong muốn tìm việc làm, tăng thu nhập từ xuất khẩu lao động.