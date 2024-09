Tuy Đức là huyện miền núi biên giới phía tây của Đắk Nông với 23 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 43,66%. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, hơn 85% số hộ dân có nguồn thu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Chính vì lẽ đó, trẻ em suy dinh dưỡng, thiếu chất hoặc nhẹ cân so với các bạn cùng lứa tuổi là một là tình trạng khá phổ biển ở Tuy Đức. Do vậy, chăm lo sức khỏe, sức sống của trẻ em luôn là một nhiệm vụ được các cấp chính quyền huyện đặc biệt quan tâm. Các trường mầm non luôn đánh giá, theo dõi sát sao thể trạng của các bé.

Trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm đặc biệt trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Như tại trường mầm non Hoa Ngọc Lan (bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực), đầu năm học 2023 - 2024, trường có 16 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 10 trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Đến cuối năm, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 6 trẻ, suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 5 trẻ.

Để có kết quả này, trường đã tích cực xây dựng khẩu phần ăn phù hợp, phối hợp với cán bộ y tế tư vấn cho phụ huynh kiến thức dinh dưỡng, bổ sung vitamin, vận động, giữ vệ sinh cho trẻ...

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của tỉnh Đắk Nông giảm từ 18,7% năm 2022 xuống còn 17,1% năm 2023. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm từ 27,5% xuống còn 25,7%. Suy dinh dưỡng thể gầy còm giảm từ 5,1% xuống còn 4,6%.