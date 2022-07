Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa đang là một lĩnh vực được các nhà đầu tư quan tâm. Dự báo ngành này sẽ tăng trưởng vượt trội nhờ các ngành công nghiệp phụ trợ, chế tạo ô tô, linh kiện điện tử và chính sách đầu tư của Nhà nước vào các vùng kinh tế trọng điểm.

Kết quả khảo sát doanh nghiệp ngành logistics do Vietnam Report thực hiện trong tháng 11/2021 cho thấy, 80% số doanh nghiệp đạt được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm nay so với năm 2020, thậm chí 83% số doanh nghiệp còn ghi nhận tăng trưởng so với năm 2019 – thời điểm trước đại dịch. Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), thị trường logistics dành cho thương mại điện tử Việt Nam hiện có quy mô lên đến 560 triệu USD.

Trong khoảng 2 năm qua, các doanh nghiệp ngành hóa chất và phân bón bứt phá mạnh nhờ giá bán sản phẩm tăng vọt. DGC là doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu photpho vàng.

Lãnh đạo của Hoá chất Đức Giang

Năm 2022, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu 12.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng. Sau quý I, Công ty đã hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận năm.

Giá cổ phiếu DGC tăng gấp hơn 6 lần trong hơn 2 năm qua. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, cổ phiếu DGC giảm 2.500 đồng về 116.500 đồng/cổ phiếu.

Một đại gia khác trong lĩnh vực này, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cũng bày tỏ tham vọng của mình.

KBC dự kiến mua thêm 5,7 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng để nâng sở hữu từ 19,5% lên 48% vốn điều lệ, giá chuyển nhượng sẽ giao cho ban Tổng giám đốc đàm phán, quyết định. Sau khi chuyển nhượng thành công, KBC sẽ chuyển cách ghi nhận tại CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng thành công ty liên kết.

Tại hội thảo trực tuyến do Báo Đầu Tư tổ chức, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC chia sẻ doanh nghiệp mới nhận được giấy phép đầu tư của 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.000 ha sau 5 năm nộp hồ sơ.

KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất năm nay 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và gấp 4,7 lần thực hiện 2021.

Trước đó, CTCP Đầu tư Vinatex-Tân Tạo đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu KBC của KBC từ ngày 16/6 đến 15/7 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Nếu giao dịch hoàn tất, đơn vị này sẽ nâng sở hữu từ 21 triệu cổ phần (tỷ lệ 2,7%) lên 26 triệu cổ phần (tỷ lệ 4,5%). Chủ tịch HĐQT Đầu tư Vinatex-Tân Tạo là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái ông Tâm. Bà Quỳnh Anh cũng là Thành viên HĐQT Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Hiện bà Quỳnh Anh nắm giữ 10 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 1,7%).

VN-Index bị cản gần vùng 1.220 điểm

Thị trường khép lại quý II dưới ngưỡng 1.200 điểm trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp. Đây là phiên giảm dưới sức ép từ các trụ lớn, bên cạnh đó diễn biến giảm của chứng khoán thế giới cũng tác động đến thị trường trong nước phiên này.

Theo VDSC, sau hai phiên đà tăng chững lại tại 1.220 điểm, thị trường tiếp tục thất bại trong việc chinh phục ngưỡng cản này và giảm sâu.

Với tín hiệu rũ bỏ nỗ lực tăng điểm này, có khả năng thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực bán và lùi về vùng giá thấp hơn để kiểm tra cung cầu trong thời gian tới. Do vậy, nhà đầu đầu tư vẫn nên thận trọng và giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn.

BSC nhận định, đà tăng điểm có dấu hiệu suy yếu khi tâm lý chốt lãi ngắn hạn áp đảo thị trường. Nhịp điều chỉnh hiện tại sẽ khiến VN-Index tích lũy quanh ngưỡng 1.200 điểm trong các phiên giao dịch tới.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư chủ động rà soát, cơ cấu lại danh mục, chốt lời với những mã cổ phiếu đã “bắt đáy” ở vùng giá thấp và tiếp tục kiên nhẫn đợi những phiên điều chỉnh mạnh để có thể giải ngân lướt sóng ngắn hạn.