VN-Index

Thị trường tiếp tục tăng nhẹ gần 5 điểm trong phiên 23/3 với 13/19 ngành tăng điểm. Dẫn đầu là ngành dầu khí và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, số mã giảm điểm lại nhiều hơn số mã tăng. Dòng tiền đang tập trung vào một số mã nhất định ở các ngành.

Quyết định tăng lãi suất 0,25% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không nằm ngoài dự đoán của thị trường, VN-Index không có phản ứng tiêu cực.

Kết phiên 23/3, VN-Index tăng 4,56 điểm (+0,44%), lên 1.045,1 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 431,4 triệu đơn vị, giá trị 7.789,1 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,64 điểm (-0,31%), xuống 203,32 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 48,3 triệu đơn vị, giá trị 598,7 tỷ đồng.

UpCoM-Index tăng 0,26 điểm (+0,34%), lên 76,17 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 16,1 triệu đơn vị, giá trị 163 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 16,56 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 330,78 tỷ đồng.





Thị trường chứng khoán. (Ảnh: Nam Khánh)

Tin doanh nghiệp

* VGC: Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC) công bố Báo cáo thường niên năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty đạt 2.305,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.709 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20 %. Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.200 tỷ đồng. Doanh thu Tổng công ty là 16.000 tỷ đồng.

* APH: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) thông qua việc mua lại 148 tỷ đồng trái phiếu trước hạn với trái phiếu APH-H2124-001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

* VTO: CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO (VTO) thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022. Doanh thu năm 2022 tăng 40,9 tỷ đồng so với năm 2021 chủ yếu do thuê tàu. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 61 tỷ đồng so với cùng kỳ do năm 2021 có lợi nhuận từ thanh lý tàu.

* DAT: CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT) giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2022. Báo cáo tự lập của công ty chưa ghi nhận khoản dự phòng đầu tư tài chính là 367 triệu đồng. Báo cáo đã kiểm toán điều chỉnh giảm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền dự phòng này.

Do ghi nhận giảm khoản dự phòng làm cho thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 36 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 330 triệu đồng. Báo cáo đã kiểm toán điều chỉnh giảm thuế và các khoản phải nộp và điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

* TGG: CTCP Louis Capital (TGG) thông báo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và ban kiểm soát. Ông Võ Kim Nguyên, chức vụ Tổng Giám đốc bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025. Ngoài ra, thành viên HĐQT còn có thêm ông Lý Thanh Nhã, Nguyễn Thomas Thanh, Ngô Quang Tuấn.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mai Long, Ngô Thục Vũ, Trịnh Văn Bảo, Cao Bá Trung.

* DAG: CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) thông báo thay đổi nhân sự. Ông Trần Việt Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính thời hạn không quá 5 năm, ngày có hiệu lực từ 22/3.

* SJS: CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS) thông báo ông Trần Đình Trụ thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc, lý do theo nguyện vọng cá nhân.

* PPC: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/3. Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 của PPC.

Giao dịch cổ phiếu

* VNT: CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) thông qua việc mua hơn 360.000 cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* PVS: CTCP Quản lý quỹ VinaCapital, tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), đã mua vào hơn 228.000 cổ phiếu PVS từ ngày 15/2 đến 16/3.

* TIG: CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) quyết định chuyển nhượng 9,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư HDE Holdings, với giá 15.000 đồng/cổ phần. TIG đang nắm giữ 16,2 triệu cổ phần tại Đầu tư HDE Holdings.

* HDB: Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM (HDB) đã mua vào thành công 160.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ 16/2 – 17/3 theo phương thức khớp lệnh.

* SGI: Bà Cao Thị Quỳnh Liên vừa công bố bán thành công 500.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI). Bà Liên còn sở hữu gần 3,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,92% và không còn là cổ đông lớn từ ngày 20/3.

Nhận định thị trường

* Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV): Áp lực chốt lời không quá mạnh cùng lực mua chủ động gia tăng đã giúp chỉ số bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.02x điểm.

Mặc dù áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới, cơ hội mở rộng nhịp hồi phục và hướng lên vùng đích kỳ vọng quanh 1.05x điểm của VN-Index vẫn đang có phần chiếm ưu thế.

* Chứng khoán MB (MBS): Thị trường đang được hỗ trợ từ vốn ngoại trong bối cảnh dòng tiền nội tiếp tục suy yếu, thanh khoản bình quân tuần này đang thấp hơn 17% so với tuần trước.

Về kỹ thuật, dù có phiên ngược dòng thành công nhưng độ rộng thị trường cho thấy đây là phiên “xanh vỏ đỏ lòng”. Bên cạnh đó, các hợp đồng tương lai cũng đang chiết khấu cho rủi ro đối với phiên cuối tuần.

Ngưỡng 1.050 điểm có thể là ngưỡng cản mạnh ở nhịp hồi kỹ thuật này, nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần.