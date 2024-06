Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", huyện Gia Viễn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó góp phần tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Cán bộ Công an huyện hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt định danh điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Gia Viễn.

Thượng tá Nguyễn Lê Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết: Xác định tầm quan trọng của Đề án 06, Công an huyện đã tham mưu với UBND huyện và Tổ công tác Đề án 06 huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung của Đề án, trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Là cơ quan thường trực của Tổ công tác Đề án 06 huyện, Công an huyện Gia Viễn đã triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu dân cư, mở 4 đợt cao điểm "30, 50, 60 và 90 ngày đêm" với tinh thần quyết liệt, không ngại khó, ngại khổ để làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện Quy trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em và thực hiện cập nhật, "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19; cập nhật, bổ sung thông tin hộ nghèo, người có công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ cho các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện dịch vụ công liên thông. Lực lượng Công an huyện cũng phối hợp thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 ở các xã, thị trấn và 201 Tổ công nghệ số cộng đồng và duy trì hoạt động hiệu quả.

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền cũng như hỗ trợ người dân trong việc cài đặt ứng dụng VNeID sử dụng tài khoản định danh điện tử và tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Thiếu tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng Công an xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn cho biết: Hiện Công an xã được giao nhiệm vụ giải quyết 5 thủ tục hành chính, trong đó có 4 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình về cư trú và 1 thủ tục trực tuyến một phần về đăng ký xe. Khi có tài khoản định danh điện tử, người dân có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, khai báo tạm trú, tạm vắng, nhập khẩu… thay thế các giấy tờ cá nhân truyền thống. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đến nay toàn xã có trên 4.000 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt; người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều.

Bà Vũ Thị Tâm, xã Gia Hòa chia sẻ: "Trước đây người dân phải mang nhiều giấy tờ lên Công an xã để làm thủ tục đăng ký nhập khẩu. Nhưng sau khi được cán bộ công an hướng dẫn đăng ký định danh điện tử, sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào Cổng Dịch vụ quốc gia và thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến, tôi thấy rất thuận tiện, đơn giản, dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại".

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06, đến nay huyện Gia Viễn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Hệ thống công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ Đề án 06 đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối chia sẻ với hệ thống thông tin của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; huyện đã thực hiện các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Các đơn vị, địa phương đã tập trung khai thác, sử dụng thông tin về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt. 100% cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip; 100% cơ sở giáo dục triển khai thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt; chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho trên 5.300 đối tượng; thực hiện đồng bộ dữ liệu về thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế…

Việc phát triển công dân số được hoàn thành sớm so với tiến độ, đến hết tháng 5/2023, Gia Viễn cơ bản đã cấp CCCD cho 100% người có đủ điều kiện và hoàn thành chỉ tiêu tài khoản định danh điện tử theo chỉ đạo của Bộ Công an. Toàn huyện Gia Viễn đã cấp 84.124 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 71.477 tài khoản.

Các nhiệm vụ đồng bộ dữ liệu giữa BHYT và CCCD phục vụ việc khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD, tích hợp giấy tờ, Giấy phép lái xe, BHYT vào tài khoản định danh điện tử đang được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Trên địa bàn huyện đang triển khai có hiệu quả 7 mô hình điểm của Đề án 06, ứng dụng các tiện ích của định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và trong đời sống xã hội như: "Mô hình nền tảng quản lý lưu trú tại nhà ở trong khu công nghiệp"; "Mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện Gia Viễn"; "Mô hình đảm bảo điều kiện công dân số"; "Mô hình sử dụng thiết bị xác minh di động và đầu đọc CCCD gắn chíp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn huyện; "Mô hình triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID"…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện Đề án 06, huyện Gia Viễn còn gặp một số khó khăn, bất cập, "điểm nghẽn" cần tháo gỡ như: Một bộ phận người lớn tuổi, người lao động phổ thông, trình độ nhận thức còn hạn chế, không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin... Cán bộ có trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế, nhất là ở cấp xã. Một số Tổ công tác thực hiện Đề án 06 cấp xã còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể, chưa có hoạt động thực tiễn, thiết thực để cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Lê Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Gia Viễn, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục bám sát những chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh để tham mưu cho UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06 huyện thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đã ban hành từ đầu năm. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện ngay những nhiệm vụ có nguy cơ chậm muộn, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những "điểm nghẽn", nhất là về pháp lý, dữ liệu, công nghệ thông tin, nguồn lực cũng như công tác đảm bảo an ninh an toàn mạng. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình điểm của Đề án 06 triển khai trên địa bàn.

Với vai trò trực tiếp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, Công an huyện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, biện pháp để "làm sạch" dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo luôn "đúng, đủ, sạch, sống". Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng VNeID và cấp tài khoản kích hoạt định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu chuyên ngành, làm giàu dữ liệu khi được kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tốt cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

