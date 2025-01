Chính xác

Việt Nam có 3 tỉnh có chữ “An” trong tên gọi, bao gồm: An Giang, Nghệ An, Long An.

Nghệ An là danh xưng có từ năm 1030 thời nhà Lý, với hàm ý “cai trị cho yên ổn” vì khi đó đây chính là vùng biên cương phía Nam nước Việt.

Tên gọi An Giang mang ý nghĩa là vùng đất có những dòng sông hiền hòa và an bình.

Long An là địa danh được hiểu theo nghĩa: An là yên ổn, an toàn. Long là đủ đầy, hưng thịnh, lớn lao, tốt đẹp.