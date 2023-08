Nhà đầu tư “đổ bộ” công trường

Xuất phát ở Gia Lâm (Hà Nội) lúc 6h sáng, hơn ba tiếng sau, chị Huyền cùng nhóm bạn đã có mặt tại cửa khẩu Bắc Luân 2, Móng Cái, tìm hiểu về dự án Vinhomes Golden Avenue - khu đô thị hiện đại được quy hoạch đồng bộ với những tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố vùng biên sầm uất bậc nhất cả nước.

“Tôi không ngờ di chuyển từ Hà Nội đến Móng Cái lại nhẹ nhàng, dễ chịu đến vậy. Tuyến đường cao tốc Móng Cái - Vân Đồn đã rút ngắn mọi khoảng cách khiến việc di chuyển chỉ mất 3 tiếng đồng hồ”, chị Huyền chia sẻ.

Những cú hích về hạ tầng và giao thông đem đến tiềm năng phát triển vượt trội cho thành phố Móng Cái

Là nhà đầu tư bất động sản có nhiều năm kinh nghiệm, chị Huyền đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để tìm kiếm các cơ hội mới sau thời gian thị trường trầm lắng. Tiêu chí mà chị Huyền đặt ra là loại hình bất động sản vừa đảm bảo giá trị thực lâu dài, vừa có khả năng sinh lợi bền vững. Như các căn shophouse, liền kề ở Vinhomes Golden Avenue đều đảm bảo được tiêu chí vừa có thể ở, lưu trú, vừa trực tiếp đầu tư kinh doanh cũng như đầu tư cho thuê. Đặc biệt, Vinhomes Golden Avenue là dự án khu đô thị cửa khẩu ở Móng Cái có vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín, tiến độ đảm bảo, quy hoạch đồng bộ với những tiện ích “all in one” đẳng cấp.

Cũng tìm kiếm những cơ hội đầu tư, anh Bình (Hải Phòng) đã kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở Móng Cái gần 12 năm, cũng nhìn thấy tiềm năng đột phá mới ở thành phố vùng biên.

“Chứng kiến những thay đổi mang tính cách mạng ở Móng Cái những năm vừa qua, từ hạ tầng đến giao thông, đô thị, tôi tin tưởng nơi này sẽ còn bứt phá hơn nữa trong thời gian tới’’, anh Bình nhận xét. Tuy nhiên, nhà đầu tư này nhìn thấy thực trạng Móng Cái thiếu hụt những dự án quy hoạch đồng bộ, pháp lý tốt, có không gian và tiện ích sống đẳng cấp, khả năng sinh lời lớn để làm nóng và thúc đẩy thị trường.

Đúng lúc đó, sự xuất hiện của dự án Vinhomes Golden Avenue - do tập đoàn Vingroup phát triển đã thu hút anh. Sau khi quyết định đầu tư 3 căn liền kề, anh Bình dự kiến sau khi nhận nhà, một căn anh sẽ vừa làm nhà hàng vừa đặt trụ sở văn phòng công ty xuất nhập khẩu. 2 căn còn lại anh sẽ cải tạo thành khách sạn mini để đón dòng khách giao thương từ bên kia biên giới.

Đặc biệt, chủ đầu tư còn đưa ra chính sách hấp dẫn hỗ trợ kinh doanh cho những “khách hàng tiên phong” đầu tiên mua sản phẩm tại dự án với cơ hội sở hữu nhà chỉ từ 1,3 tỷ đồng cùng hàng loạt ưu đãi, nhằm khuyến khích khách mua trước, nhận nhà, hoàn thiện và về ở kinh doanh, kiến tạo môi trường giao thường sầm uất trong nội sinh dự án.

Sự xuất hiện lần đầu tiên của một khu đô thị hiện đại với quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích đẳng cấp Vinhomes tại TP. Móng Cái, kỳ vọng là cú hích cho sự phát triển của thị trường bất động sản nơi này. Ảnh phối cảnh dự án

Tiềm năng của Vinhomes Golden Avenue

Sở hữu những giá trị đắt giá đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, Vinhomes Golden Avenue đang được nhiều người săn đón, đếm ngược đến ngày hoàn thiện. Cũng giống như tất cả các công trình, dự án nhà ở thương mại khác của Vinhomes trên toàn quốc, dự án đang được chủ đầu tư thần tốc xây dựng với dự kiến cuối năm nay sẽ bàn giao những căn nhà đầu tiên và đợt hai vào quý I/2024. Trong lúc đó, khu công viên trung tâm cùng những tiện ích cảnh quan dự kiến bàn giao vào tháng 9/2023, đi trước các sản phẩm nhà ở.

Tiến độ thần tốc của Vinhomes Golden Avenue khiến nhiều nhà đầu tư choáng ngợp khi trực tiếp tới tham quan dự án, dự kiến những căn biệt thự đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2023. Ảnh: Vinhomes

Nằm ở trên trục đường chính giao thương của cửa khẩu Bắc Luân 2, điểm đích đến của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, chỉ 10 phút có thể đến biển Trà Cổ, 5 phút để đến tất cả điểm trung tâm thành phố Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue sở hữu vị trí tâm điểm kết nối hoàn hảo khó có thể tìm thấy ở dự án khác.

Dự án là khu đô thị quốc tế đầu tiên ở Móng Cái được thiết kế kết hợp môi trường để ở với kinh doanh sầm uất, với tất cả tiện ích được tích hợp “all - in - one’’. Cư dân ở Vinhomes Golden Avenue chỉ cần vài bước chân là có thể mua sắm, vui chơi, giải trí, học tập, nghỉ dưỡng tại những tiện ích đẳng cấp quốc tế ngay trong nội khu. Đặc biệt, hệ thống giáo dục gồm mầm non và trường phổ thông nhiều cấp do Tập đoàn Vingroup phát triển sẽ được xây dựng ngay trong khu đô thị, sẽ đem đến môi trường giáo dục ưu việt và toàn diện cho con em cư dân Móng Cái như các thành phố lân cận.

Kiến trúc đẳng cấp đem đến một vẻ đẹp hoàn hảo cho khu đô thị Vinhomes Golden Avenue. Ảnh phối cảnh dự án

Để thúc đẩy dòng khách đến vui chơi, mua sắm, ngoài các phân khu hội tụ tinh hoa kiến trúc Mỹ - Âu - Á, tuyến phố đi bộ Little Shanghai sôi động hứa hẹn đem đến cho cư dân và du khách những trải nghiệm độc đáo, trở thành một trong những điểm “must check-in” của du khách khi ghé thăm Móng Cái.

Hệ thống tiện ích phục vụ sinh hoạt và kinh doanh ngay trong lòng đô thị, thiết lập chuẩn mực sống văn minh thời thượng. Ảnh phối cảnh dự án

Vinhomes Golden Avenue được vận hành và quản lý theo tiêu chuẩn Vinhomes, kiến tạo chất sống sống vượt trội, nơi cư dân và khách hàng sẽ được phục vụ tận tâm và chu đáo bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, bải bản. Trong bối cảnh thị trường bắt đầu vào nhịp tăng trưởng mới, dự án Vinhomes Golden Avenue với tiềm năng sinh lời đột phá đang thu hút đông đảo các nhà đầu tư phía Bắc, hứa hẹn tạo ra cơn địa chấn mới khi chính thức mở bán.

Thế Định