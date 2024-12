Vừa qua, trên địa bàn huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp, cách nhau hơn 2 tiếng đã cướp đi sinh mạng của 6 người. Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 2 lái xe tải và xe khách để làm rõ nguyên nhân.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, 2 tài xế đã đi sai phần đường dẫn đến 2 vụ tai nạn thảm khốc. Cụ thể, đối với vụ tai nạn tại trên QL 12B (thị trấn Mãn Đức), tài xế đã đi sang phần đường xe ngược chiều khoảng 1,3m. Vụ tai nạn tại QL6 (xã Phong Phú), tài xế có hành vi vượt ẩu và đi sang phần đường dành cho xe ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy tử vong ở huyện Tân Lạc tối 1/12. Ảnh: XĐ

Sau 2 vụ tai nạn nêu trên, Công an tỉnh Hòa Bình nêu ra một số thực trạng giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa ra những giải pháp giúp phòng tránh các vụ tai nạn.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, vấn đề an toàn giao thông đường bộ phụ thuộc vào ba yếu tố cốt lõi, gồm con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện. Trong đó, yếu tố con người ảnh hưởng, quyết định nhiều nhất đến đảm bảo an toàn giao thông.

Ở địa bàn tỉnh Hoà Bình, hạ tầng giao thông được cải thiện, tuy nhiên tại các tuyến quốc lộ như QL 6, đường mòn Hồ Chí Minh thường chỉ có một làn xe ở mỗi chiều xe chạy, hệ thống đèn chiếu sáng còn hạn chế. Một số đoạn đường đã xuống cấp, hoặc được sửa chữa, cải tạo nhưng còn chắp vá.

"Nhiều đoạn đường cong, cua, khuất tầm nhìn, trơn trượt khi trời mưa hoặc có sương mù, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể rơi vào tình huống nguy hiểm mất khả năng kiểm soát phương tiện", Công an tỉnh Hòa Bình nêu.

Trong điều kiện giao thông nêu trên, Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định, vấn đề an toàn giao thông phụ thuộc rất lớn vào ý thức và kỹ năng tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện.

Theo đó, khi tham gia giao thông, để bảo đảm an toàn, lái xe phải tập trung chú ý quan sát, chấp hành đúng các quy định về tốc độ, về chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn, không đi nhanh, vượt ẩu, không lái xe khi trong người có nồng độ cồn…

Theo thống kê từ đầu năm 2024 đến nay, số vụ tai nạn giao thông do đi sai phần đường, làn đường, vượt ẩu chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng gần 30%.

Trong những tháng cuối năm, dự báo mật độ phương tiện giao thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, Công an tỉnh Hoà Bình khuyến cáo người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về tránh, vượt xe, phía đi, phần đường, tốc độ phương tiện… Các bậc cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng, giám hộ kiên quyết không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện để phòng ngừa các vụ tai nạn đáng tiếc.