Tối 24/9, lãnh đạo UBND phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, công an phường đang điều tra, làm rõ sự việc một người mẹ thả con mới sinh trôi trên sông Vinh.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ để cháu bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh, đoạn qua khối Tân Hòa (phường Vinh Tân).

Đoạn sông Vinh nơi người dân phát hiện và cứu cháu bé. Ảnh CTV

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng chèo thuyền vớt thùng xốp, cứu cháu bé lên bờ an toàn.

Cháu bé ngay lập tức được đưa tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để kiểm tra sức khỏe.

Được biết, người phụ nữ thả trôi cháu bé trú xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

“Chiều nay, người mẹ đưa cháu bé mới sinh từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về nhà. Khi đến khu vực sông Vinh, người mẹ đã để cháu bé vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông, rất may người dân đã kịp thời cứu lên an toàn. Cơ quan công an đã tiến hành làm việc với người phụ nữ nói trên”, lãnh đạo phường Vinh Tân thông tin thêm.