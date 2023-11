Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM chia sẻ trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội chiều ngày 23/11.

Trả lời báo chí, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện nay có một bộ phận giới trẻ sử dụng “cỏ Mỹ” bất chấp cảnh báo của ngành chức năng. Nguyên nhân là do thiếu hiểu biết và nhận thức sai về ma túy và cỏ Mỹ.

Bộ phận giới trẻ này cho rằng các chất như Amphetamine, heroin, thuốc phiện mới là ma túy, còn cỏ Mỹ được xem là thảo dược và không gây hại, không gây nghiện. "Đây là nhận thức sai", ông Hà nhấn mạnh.

Thực chất, cỏ Mỹ là cần sa tổng hợp được phun trên thực vật khô rồi băm nhỏ. Đây là loại ma túy cực mạnh, gây nghiện và gây nguy hại gấp nhiều lần so với cần sa. Người sử dụng cỏ Mỹ sẽ bị rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc, sinh ra ảo giác, "ngáo đá", thậm chí tử vong.

Người sản xuất thường bán các sản phẩm này với màu sắc đa dạng để thu hút sự chú ý của người sử dụng. Các hóa chất có trong cỏ Mỹ vô cùng độc hại và có khả năng gây nghiện rất cao.

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại họp báo chiều 23/11. Ảnh: Thành Nhân.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Công an TP.HCM đã phát hiện, đấu tranh khám phá 1.853 vụ vi phạm về ma túy (so với cùng kỳ tăng 826 vụ), bắt 4.021 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 654 đối tượng).

Lực lượng công an cũng thu giữ khoảng 806 kg ma túy các loại; 1.200ml dung dịch có chứa ma túy; 88,8kg tiền chất cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác có liên quan. Bên cạnh đó, tiến hành khởi tố 566 vụ, 2.467 bị can, xử lý hành chính 254 vụ và 1.505 đối tượng…

Công an TP.HCM cũng cho hay các kit xét nghiệm ma túy hiện nay giúp dễ dàng phát hiện người sử dụng cỏ Mỹ để xử lý theo quy định. Người sử dụng trái phép cỏ Mỹ sẽ bị xử phạt hành chính và lập hồ sơ quản lý cai nghiện theo Nghị định của Chính phủ. Nếu mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép cỏ Mỹ sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi tháng 5, một thiếu niên 15 tuổi đang học lớp 9 tại quận Bình Tân (TP.HCM) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi thử "cỏ Mỹ" có giá 20.000 đồng. Bệnh nhân cho biết loại cỏ Mỹ này do người quen bán ở công viên gần trường học.

Sau khi hút khoảng 10 phút, em cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể tê dại, xuất hiện ảo giác, chóng mặt, nôn ói liên tục. Người dân xung quanh gọi xe cấp cứu 115 đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

