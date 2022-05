Công an TP.HCM xác định kẻ trộm nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2

Công an quận 1 cho biết, hiện đang truy xét đối tượng. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an xác định kẻ trộm này điều khiển xe gắn máy màu đỏ, mặc quần đen, áo xanh….

Công an cũng làm rõ, người này đã cạy, lấy trộm 32 nắp chắn rác bằng kim loại ở khu vực cầu Thủ Thiêm, phường Bến Nghé, quận 1. Được biết, các nắp chắn rác này hình dạng tròn, đường kính 23cm, dày 2,5cm…

Hiện trường các nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 bị trộm. Ảnh: A.H

Các nắp chắn rác là thiết bị bảo vệ cầu Thủ Thiêm 2. Việc mất các nắp chắn rác ít nhiều ảnh hưởng đến việc thoát nước ở khu vực cầu, tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn.

Công an quận 1 đề nghị người dân, nếu ai biết thông tin về đối tượng có đặc điểm nhân dạng nói trên hay về số nắp cống chắn rác bị mất trộm, có thể báo thông tin về đội Cảnh sát hình sự theo số điện thoại 0693.187.908 gặp điều tra viên Trần Văn Du.

Cũng trong hôm nay (13/5), đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, đã giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (đơn vị quản lý cầu Thủ Thiêm 2) phối hợp với các bên liên quan để lên phương án khắc phục loạt nắp gang chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 bị mất.

Trước đó, theo đơn vị thi công cầu Thủ Thiêm 2, chỉ sau hơn 1 tuần khánh thành, đã có hơn 40 nắp cống trên mặt cầu bị cạy, nghi có người lấy trộm. Việc những nắp cống làm bằng gang bị mất khiến rác, túi nilon trôi xuống phía dưới gây ảnh hưởng đến việc thoát nước trên mặt cầu Thủ Thiêm 2, đe dọa an toàn giao thông.

Phía đơn vị quản lý cầu cho biết, hiện đã tạm dùng nắp chắn rác gỗ thay thế nắp gang bị trộm. Phương án này chỉ mang tính tạm thời trong lúc chờ đơn vị sản xuất lại nắp gang để mang về lắp lại cho đồng bộ.

Cầu Thủ Thiêm 2 khi mới khánh thành rất đông người dân lên tham quan chụp ảnh. Tuy nhiên, hiện người dân dừng xe trên cầu chụp ảnh sẽ bị xử phạt theo quy định. Ảnh: TP

“Trước mắt, việc dùng nắp gỗ để hạn chế rác trôi vào bên trong hệ thống thoát nước cầu và tránh việc các em nhỏ lên cầu không may bị thụt chân xuống các lỗ khi các nắp chắn rác bằng gang bị mất”- vị đại diện Trung tâm cho hay.

Cũng theo vị này, từ sau khi phát hiện sự việc bị mất cắp, Trung tâm đã phối hợp với chủ đầu tư để báo cho công an quận 1 và TP Thủ Đức phối hợp đảm bảo an ninh, tuần tra, giám sát. Sắp tới đơn vị sẽ đề xuất lắp đặt camera giám sát cũng như phối hợp với chính quyền thường xuyên tuần tra để đảm bảo an ninh khu vực cầu Thủ Thiêm 2.

Được biết, cách đây vài ngày, đại diện Công ty Thiên An (là nhà thầu phụ trách thi công cầu Thủ Thiêm 2) có thông tin về việc bị mất cắp 44 trong tổng số 108 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2. Ngay sau đó phía nhà thầu đã khắc phục tạm, chờ đặt mua lại các nắp chắn rác và dự kiến một tháng sau mới có thể khắc phục hoàn toàn như mới.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối trung tâm quận 1 và TP Thủ Đức. Công trình mới được đưa vào khai thác, sử dụng khoảng 1 tuần nay, là công trình kết nối giao thông qua trọng của TP.HCM.

Trường An - Tuấn Kiệt