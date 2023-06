Chiều 26/6, Công an TP Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an phường Trường An vừa phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh, thiếu niên cùng hung khí bị đưa về trụ sở công an. Ảnh CACC

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 23/6, nhóm của Nguyễn Trần Gia H. (SN 2006, trú phường An Cựu) và nhóm của Dương H. (SN 2006, trú phường Trường An, cùng TP Huế) xảy ra mâu thuẫn trong lúc giao tiếp.

Khoảng 0h30 rạng sáng 24/6, Gia H. dẫn theo một số thanh thiếu niên khác cầm theo dao, kiếm, vỏ chai bia đi tìm nhóm của Dương H. để “nói chuyện”.

Khi nhóm của Gia H. chạy xe mô tô, mang theo hung khí đi đến đường Phan Bội Châu thì bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, ngăn chặn và truy bắt.

Qua truy xét, đến ngày 25/6, Công an TP Huế làm rõ cả 2 nhóm đối tượng trên và đưa về trụ sở làm việc đồng thời thu giữ nhiều hung khí.

Hiện, Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm 2 nhóm liên quan đến hành vi chuẩn bị hung khí, phương tiện nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác.