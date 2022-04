Công ty bóng đèn Điện Quang xả chất thải công nghiệp ra môi trường

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay (21/4) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa và Sở TN&MT khai quật hệ thống thoát nước và hầm chứa nước trong khuôn viên của Xí nghiệp đèn ống (thuộc Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi xả chất thải không đúng quy định.

Lực lượng chức năng khai quật hầm chứa chất thải trong Xí nghiệp đèn ống - Ảnh: T.T

Trước đó, vào chiều 20/4, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 công nhân Xí nghiệp đèn ống đang tiêu hủy các vỏ bóng đèn thải không đúng quy định.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 5 tấn thủy tinh có hóa chất đựng trong bao bì, gần 370 nghìn bóng đèn thải chưa kịp xay nghiền đựng trong các sọt nhựa.

Bước đầu, các công nhân này khai nhận xay nghiền bóng đèn, nước thải trong quá trình xay nghiền thoát trực tiếp ra hệ thống mương thoát nước. Việc này được các công nhân thực hiện từ ngày 8/3 tới nay.

Kiểm tra bên trong xí nghiệp này, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 hầm bêtông được xây dựng âm dưới đất có chứa chất thải công nghiệp, nghi chứa chất thải trong quá trình xay nghiền vỏ bóng đèn.

Theo cơ quan chức năng, Xí nghiệp đèn ống của Công ty bóng đèn Điện Quang không thu gom chất thải để xử lý theo quy định, tự xử lý các loại chất thải không được đăng ký trong các thủ tục được cơ quan chức năng cho phép, chôn lấp các loại chất thải nguy hại trái quy định tại khuôn viên của công ty.

Xuân An