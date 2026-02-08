Công ty làm 'Patê Cột đèn Hải Phòng' báo lỗ nặng sau lùm xùm lợn bệnh

Mới đây, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco - mã chứng khoán: CAN) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để giải trình lý do chênh lệch lợi nhuận quý 4/2025 so với quý cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Đồ hộp Hạ Long, công ty lỗ trong quý 4/2025 , đồng thời cho biết Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng chưa thể xác định thời gian hoạt động trở lại.

Sau thanh tra, Sabeco bị phạt thuế, nộp bổ sung hơn 7,4 tỷ đồng

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố thông tin về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Sabeco cho biết, để tuân thủ các quy định về thuế, doanh nghiệp chủ động mời cơ quan thuế kiểm tra thuế đối với các hoạt động kinh doanh. Việc thanh tra thuế giai đoạn 2 năm 2023-2024 vừa kết thúc và ngày 6/2, Sabeco nhận được quyết định xử phạt số 114 ký ngày 21/1/2026 về xử lý vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền phải nộp bổ sung hơn 7,4 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Long bị phạt, truy thu thuế hơn 4 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Theo văn bản nêu trên, ngày 3/2/2026, TLG đã nhận được Quyết định số 685/QĐ-XPHC của Cục Thuế TPHCM ban hành ngày 2/2/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Phía công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định.

Về nguyên nhân, quyết định số 685 của Trưởng Thuế TPHCM đã phạt các hành vi vi phạm hành chính trong kỳ kiểm tra thuế từ năm 2016 đến năm 2024 đối với Công ty CP Tập đoàn Thiên Long. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế là 4.051.375.339 đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long đã hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt hơn 4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp 'thở phào' khi hàng đã thông quan, bài học từ Nghị định 46 là gì?

Ngày 4/2, Cục Hải quan vừa có văn bản hoả tốc gửi các đơn vị hải quan trực 24/7, giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm sát Tết Nguyên đán.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để rà soát, sửa đổi ngay Nghị định 46 để đảm bảo tính khả thi.

Để giải quyết tình trạng ách tắc hàng hoá xuất nhập khẩu dịp cận Tết Nguyên đán do Nghị định 46, theo chuyên gia Nguyễn Minh Đức nên xem xét việc áp dụng tạm thời quy định cũ (Nghị định 15).

Ngày 4/2, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/2026-NQ-CP tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46, hàng hoá đã dần được thông quan. Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15 cũ và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp đã dần được thông quan tại cảng. Tuy nhiên, bài học từ việc ban hành Nghị định 46 cần được rút ra, để tránh tình trạng tương tự.

Doanh nghiệp lo ùn tắc thông quan tái diễn sau 15/4 nên kiến nghị sửa Luật An toàn thực phẩm trước.

Lãi suất qua đêm nhảy lên 17% chỉ là nhất thời?

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng vừa cho thấy bất ngờ lớn trong phiên ngày 3/2/2026, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng mạnh ở kỳ hạn qua đêm đến kỳ hạn dưới 1 tháng.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm – kỳ hạn chính chiếm trên 90% giá trị giao dịch – tăng sốc từ 7,9%/năm lên tới 17%/năm.

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ vọt lên khoảng 17%/năm chỉ trong một phiên, khiến nhiều người giật mình. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng đây chủ yếu là cú sốc kỹ thuật ngắn hạn, chưa phải dấu hiệu đảo chiều lãi suất diện rộng.

Bộ nói rõ về kiến nghị điều chỉnh thuế hộ kinh doanh có doanh thu đến 3 tỷ đồng

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới. Theo nội dung kiến nghị, cử tri xã Đắk Mil đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại chính sách thuế cho phù hợp, việc áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng giống nhau là không hợp lý.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, chính sách thuế mới đối với cá nhân kinh doanh đã được tính toán kỹ, nhằm giảm gánh nặng thuế cho đa số hộ kinh doanh và phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Chuyển tiền ngày giáp Tết Nguyên đán: Lý do càng vội càng phải chậm lại

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là dịp gần Tết Nguyên đán.

Do đó, ngân hàng đề nghị khách hàng khi có giao dịch chuyển tiền vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cần ghi nhớ nguyên tắc: Càng vội càng phải chậm lại.

Việt Nam bán một loại hạt thu về gần 1 tỷ USD ngay tháng đầu năm

Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 1/2026, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu 180 nghìn tấn cà phê, thu về 981 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu loại hạt này tăng mạnh 25,5% về khối lượng và tăng 26,6% về giá trị.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1/2026 tiếp tục tăng nhẹ 0,9%, ước đạt 5.450 USD/tấn. Trong khi, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân đang được thu mua ở mức 94.700-95.700 đồng/kg.

Tính đến hết tháng 1, cà phê đang xếp vị trí thứ 2 trong top các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất ngành nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ.