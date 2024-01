Ghi nhận của PV VietNamNet lúc 8h sáng, các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa... thuộc quận Tân Bình (TP.HCM) xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Kẹt nặng nhất là khu vực Lăng Cha Cả, theo hướng vào trung tâm TP.HCM gồm đoạn rẽ từ đường Trần Quốc Hoàn vào Hoàng Văn Thụ và hướng di chuyển từ đường Cộng Hòa lên cầu vượt Lăng Cha Cả xuống Hoàng Văn Thụ

Người dân nhích từng mét rất khó khăn.

Dòng xe nối dài, nhích từng mét trên cầu vượt và tuyến đường dưới chân cầu cũng không khá hơn.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08) Công an TP.HCM cho biết, nguyên nhân kẹt xe là do có vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn gần giao với đường Phạm Văn Hai. Đội CSGT Tân Sơn Nhất kịp thời có mặt xử lý di dời, nhưng do sự cố tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm ngày đầu tuần; tuyến đường Hoàng Văn Thụ gần nút giao Lăng Cha Cả là cửa ngõ chính sân bay Tân Sơn Nhất, điểm nóng giao thông, khiến tình hình thêm căng thẳng.