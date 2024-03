Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2024 có tổng cộng 21.900 chiếc ô tô mới bao gồm xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường, giảm 23,3% so với tháng 1 và giảm tới 38,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước ước đạt 15.900 chiếc, giảm 26,4% so với tháng 1/2024. Con số này cũng giảm 25,3% so với tháng 2/2023 và là tháng có sản lượng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 37.500 chiếc, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 2/2024 ước đạt 6.000 chiếc với giá trị 117 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và 19,3% về giá trị so với tháng 1. Còn so với cùng kỳ năm 2023, lượng ô tô nhập khẩu tháng 2/2024 giảm tới 51,3% về lượng và 54,9% về giá trị.

Tổng cộng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 12.955 chiếc với giá trị 262 triệu USD, giảm 51,6% về lượng và 54,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là con số thấp nhất trong một vài năm trở lại đây.

Cung cao cầu thấp, tồn kho ô tô tăng. (Ảnh minh họa)

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024 có 50.455 xe cả sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc cung cấp ra thị trường.

Trong khi đó, doanh số bán ô tô toàn thị trường 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt khoảng hơn 40.000 xe các loại. Dù sản xuất lắp ráp và nhập khẩu giảm mạnh nhưng cung vẫn cao hơn cầu gần 10.000 ô tô. Ước tính tồn kho ô tô đến cuối tháng 2/2024 khoảng trên 70.000 xe các loại, trong đó chủ yếu là xe sản xuất năm 2023. Vì vậy, thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đang tập trung đẩy hàng tồn.

Nguồn cung dồi dào, trong khi sức mua còn yếu, khiến các doanh nghiệp phải liên tục tung ra những chương trình “khuyến mãi khủng” hoặc đại hạ giá. Hiện tại, ở tất cả các phân khúc, nhiều mẫu xe đang giảm giá “sập sàn”.

Phân khúc SUV hạng A, giá các mẫu xe Toyota Raize, Hyundai Venue, Kia Sonnet giảm giá từ 20-30 triệu đồng.

Phân khúc SUV hạng B, vốn đang được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, nhưng do sức mua yếu, nhiều mẫu xe phải giảm giá mạnh. Hyundai Thành Công vừa thông báo giảm giá cho mẫu xe Creta trong tháng 3/2024. Cụ thể, phiên bản Creta 1.5 AT (tiêu chuẩn) và 1.5 AT (cao cấp) giảm 41 triệu đồng, đưa giá bán lẻ về mức 599 và 650 triệu đồng. Dù đang trong giai đoạn đặt cọc, chưa nhận xe, nhưng Mitsubishi Việt Nam đã vội vàng thông báo giảm giá cho mẫu xe Xforce vừa ra mắt từ 19-21 triệu đồng. Tại các đại lý Toyota, mẫu Yaris Cross đang được giảm giá từ 50-60 triệu đồng. Honda Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho mẫu HR-V, trong khi các đại lý tặng quà cho khách mua là gói phụ kiện gồm: phim dán kính, thảm trải sàn, cảm biến lùi, Camera hành trình... Tính ra tổng số tiền được giảm từ 45- 51 triệu đồng.

Tương tự, phân khúc sedan hạng B, các mẫu xe như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz đang giảm giá khuyến mãi từ 40-86 triệu đồng.

Ở các phân khúc khác như SUV hạng C, hạng D, sedan hạng C, hạng D… giá nhiều mẫu xe cũng giảm từ 30 - 140 triệu đồng.

Thị trường ô tô tiếp tục chìm sâu trong suy thoái, nhiều doanh nghiệp đang rất khó khăn. Ngành công nghiệp ô tô bị ảnh hưởng nặng nề. Dự báo, từ nay đến giữa năm 2024, là thời điểm nhiều mẫu ô tô sẽ phải giảm giá sâu để kích cầu, giải phóng tồn kho.

Theo Hải Linh (Diễn đàn Doanh nghiệp)

