Cuộc sống sau 4 năm của người đàn ông chi 400 triệu cưới vợ ảo

Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vinh dự được hãng công nghệ hàng đầu thế giới SAP trao 2 giải thưởng Partner of the Year 2021 (Đối tác của năm) và DRS Partner of the Year 2021 (Đối tác DRS của năm).