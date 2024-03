Giải vô địch thế giới thuyền máy Công thức 1 là giải đua thuyền cao tốc cấp độ cao nhất trên thế giới. UIM F1H2O World Chapionship sẽ thi đấu từ 6 - 8 chặng Grand Prix với khoảng 10 đội đua đến từ các nước, mỗi đội sẽ gồm 2 thành viên. Mỗi chặng Grand Prix sẽ được diễn ra ở các khu vực châu Âu, châu Á và Trung Đông. Ngày 1-3/3, chặng đua Grand Prix of Indonesia đã diễn ra tại hồ nước ngọt lớn nhất thế giới Toba – Indonesia. Chặng đua thứ 2 Grand Prix of Binh Dinh sẽ được tổ chức vào ngày 29/3-31/3 tại Đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn. Sau chặng đua này sẽ còn một số chặng khác, như: Grand Prix Of Italy (14/6 – 16/6); Grand Prix Of Albania (5/7 – 7/7); Grand Prix Of China (20/9 – 22/9 và 27/9 – 29/9) và Grand Prix Of Sharjah (dự kiến vào tháng 12/2024).