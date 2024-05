Khẳng định vị thế đáng sống, đáng đầu tư

Báo cáo Thị trường BĐS Việt Nam quý I/2024 & Dự báo quý II/2024 của Hiệp hội BĐS Việt Nam (VARS) cho thấy, làn sóng phục hồi thị trường địa ốc ngày càng lan rộng. Nhiều dự án mới mở bán ghi nhận mức quan tâm, giao dịch và giá bán tăng trưởng tốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong đó, Đà Nẵng duy trì vị thế là điểm sáng nổi bật. Phân khúc có nhu cầu lớn nhất - căn hộ sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường do cầu thực tăng.

Đà Nẵng nắm giữ lợi thế du lịch phát triển, cùng môi trường sống tốt, cơ hội việc làm, đầu tư rộng mở. Ảnh: Sun Group

Trong bối cảnh giá căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM liên tục tăng cao, xu hướng đầu tư có dấu hiệu dịch chuyển tới Đà Nẵng. Đà Nẵng là một trong số ít địa phương tại Việt Nam có hạ tầng giao thông hoàn thiện với đa dạng loại hình không - thủy - bộ - sắt, được ví như hub - tâm điểm giao thông cả nước, thậm chí khu vực châu Á.

Dự án “Dòng sông Ánh sáng” quy mô 400 tỷ đồng sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn nổi tiếng với thương hiệu “5 không - 3 có - 4 an”, hệ thống giáo dục, y tế đồng bộ. Môi trường đầu tư được đánh giá rất cạnh tranh với nhiều cơ chế, chính sách cởi mở. Đặc biệt, sự chân thành, nồng hậu, đoàn kết, hết lòng vì sự phát triển chung của con người Đà Nẵng chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố này. Đây cũng là lý do khiến Đà Nẵng thu hút tới 15-16 nghìn người “nhập cư” mỗi năm, trong đó có rất nhiều người nước ngoài.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh Võ Trí Thành: “Nhìn vào quy hoạch chung của Đà Nẵng, có thể thấy dư địa phát triển cực lớn, do đó sẽ có vô số cơ hội đầu tư, kinh doanh và việc làm ở thành phố biển này”.

Bất động sản đô thị Đà Nẵng đón cơ hội “vàng”. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Trong tương lai, thành phố cần sẵn sàng đón nguồn nhân sự chất lượng cao trong nước và quốc tế. Vì vậy, việc phát triển các quần thể phức hợp năng động, tạo không gian sống hiện đại, hợp xu hướng quốc tế cho thành phố đáng sống vừa là nhu cầu thiết yếu, vừa là động lực để thu hút giới tinh hoa, tri thức, đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao đến Đà Nẵng.

Những mảnh ghép xứng tầm dần lộ diện

Để hiện thực hóa quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông, sẽ có rất nhiều dự án quy mô được đầu tư ở đây như dự án Dòng sông Ánh sáng lên tới 400 tỷ đồng, hầm chui sông Hàn, các tổ hợp, quần thể hiện đại, đẳng cấp… Đây là điều cần thiết để nâng tầm đẳng cấp cho cả khu vực sông Hàn - “trái tim” của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định: “Sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng sẽ biến khu vực ven sông Hàn trở nên lung linh hơn, thực sự trở thành “hub” vui chơi giải trí của Đà Thành, qua đó lan tỏa sức nóng đến các lĩnh vực du lịch - dịch vụ cũng như gia tăng giá trị cho các BĐS “kim cương” ven sông, nơi an cư - nghỉ dưỡng lý tưởng vốn đang rất thiếu tại Đà Nẵng”.

Sun Symphony Residence - “mảnh ghép” xứng tầm với vị thế của khu vực “trái tim” Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Vừa qua, những mảnh ghép xứng tầm với vị thế khu vực “trái tim” thành phố đã dần lộ diện. Đó là tổ hợp BĐS đa năng, cao cấp, đầy đủ tiện ích kề bên sông Hàn như Sun Cosmo Residence Da Nang, Sun Ponte Residence, mới đây là quần thể phức hợp năng động và hiện đại Sun Symphony Residence.

Được ví như nốt sol hùng tráng nhất trong “bản giao hưởng” bên sông Hàn mà Sun Property (thành viên Sun Group) dày công phát triển, Sun Symphony Residence sở hữu vị trí sát mép nước hiếm có, nơi “trung tâm của trung tâm” bên hạ nguồn Hàn giang, ở phía cửa sông đổ ra biển với 4 bề bao bọc bởi non nước hữu tình. Đây là tổ hợp all-in-one đa giá trị, đa dạng sản phẩm với hai phân khu cao tầng The Symphony và thấp tầng The Sonata, mang đến cho thành phố chuẩn sống - giải trí - nghỉ dưỡng mới.

Giới đầu tư đã sẵn sàng thăng hoa cùng “nốt Sol” Sun Symphony Residence. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Đặc biệt, với vị thế nằm trên dải đất bồi hiếm hoi bên sông Hàn, cùng cảm hứng kiến trúc từ hình ảnh núi Ngũ Hành Sơn biểu tượng và rồng cuộn vươn cao, dự án còn có giá trị dồi dào về mặt phong thủy, hứa hẹn đem lại sức sống thịnh vượng cho khu vực sông Hàn.

“Sức hút của các dự án như Sun Cosmo Residence, Sun Ponte Residence… thời gian qua là minh chứng rõ nét cho giá trị, sức hút của BĐS ven sông Hàn. Chúng tôi kỳ vọng, với nốt Sol Sun Symphony Residence, “bản giao hưởng” chất sống thăng hoa bên Dòng sông Ánh sáng sẽ ngày càng hấp dẫn, xứng tầm vị thế thành phố đáng sống, đáng đầu tư tầm cỡ quốc tế. Đồng thời, các dự án này cũng sẽ là “thỏi nam châm” thu hút mạnh mẽ giới tinh hoa đến định cư, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của Đà Nẵng”, ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc Sun Property khẳng định.

