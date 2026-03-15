‘Đại gia kim cương’ Chu Đăng Khoa gặp biến cố mới, gia tộc giàu có ở Nghệ An lao đao

'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa vướng lùm xùm bị bắt, hầu toà tại Nam Phi sở hữu khu bảo tồn Voi ở Nam Phi và gắn liền với những siêu xe đắt tiền hay những bộ sưu tập đá quý quý hiếm.

Ông Chu Đăng Khoa gắn liền với Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group). Với vai trò là cổ đông lớn có thời điểm lên đến hơn 31% vốn điều lệ, ông Khoa cùng mẹ mình là bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT) tham gia lãnh đạo công ty này.

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Chủ tịch Samsung, Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách top 200 tỷ phú USD thế giới. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - đứng ở vị trí 93 với tài sản ước tính khoảng 27,7 tỷ USD. Đây là con số được Forbes tính đến ngày 1/3. Tài sản của ông Vượng đã vượt Chủ tịch Samsung.

Cũng theo Forbes, năm 2026, Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD, là Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương (3 tỷ USD); bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup (2,1 tỷ USD) và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. Bà Phạm Thu Hương là vợ ông Phạm Nhật Vượng, còn bà Phạm Thúy Hằng là em bà Hương.

Lộ diện doanh nghiệp Nghệ An mua gần 30kg vàng giá 142 tỷ ở Hà Tĩnh

Ngày 12/3, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản là gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Tại buổi bốc thăm, có 6 doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào tại Hà Tĩnh đăng ký bốc thăm mua số vàng này.

Trong số 6 doanh nghiệp tham gia, một doanh nghiệp ở Nghệ An đã trúng bốc thăm mua số tài sản này với giá 142 tỷ đồng.

Ngân hàng rao bán khoản nợ nghìn tỷ của các đại gia xăng dầu

Sau thời gian thua lỗ kéo dài, khoản vay hơn 1.300 tỷ đồng của Nam Sông Hậu Petro tại Agribank đã được đưa ra đấu giá để thu hồi nợ. Tài sản thế chấp bao gồm hệ thống cửa hàng xăng dầu, bất động sản.

Một cửa hàng bán lẻ xăng dầu của NSH Petro. Ảnh: NSH Petro.

Trong khi đó, khoản nợ nghìn tỷ của CTCP Dầu khí Đông Phương (Orient Oil) đang được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm thủ tục để chuẩn bị bán đấu giá. Giá khởi điểm của khoản nợ được tính bằng toàn bộ dư nợ gốc, lãi và phí (nếu có) của Dầu Khí Đông Phương tạm tính đến ngày 26/12/2025 là 1.353 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 783,676 tỷ đồng, nợ lãi là 569,695 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, nhóm dầu khí lao dốc khi giá dầu hạ nhiệt

Kết phiên giao dịch ngày 10/3, thị trường chứng khoán hồi phục sau màn lao dốc. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường không bùng nổ như sau mỗi phiên giảm mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng 23,94 điểm lên 1.676 điểm (tương đương 1,45%).

Dòng tiền bắt đáy quay trở lại giúp nhiều cổ phiếu trụ cột bật tăng, trong khi nhóm dầu khí chịu áp lực giảm khi giá dầu thế giới lao dốc.

Trước đó, vào phiên 9/3, thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giảm mạnh chưa từng có, mất hơn 6,5% với gần như toàn bộ cổ phiếu lớn giảm mạnh. Cuộc chiến tại Trung Đông và việc giá dầu tăng vọt đã tác động mạnh tới tâm lý các nhà đầu tư.

Cơ quan thuế lưu ý thời hạn hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản nhận tiền

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo đến các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn về thời hạn và trách nhiệm thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế.

Theo quy định mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần chú ý về thời hạn và trách nhiệm thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế.

Bộ Tài chính muốn địa phương phối hợp ngăn che giấu doanh thu, trốn thuế

Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các tỉnh, thành đề nghị tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế và hạn chế tình trạng che giấu doanh thu, trốn thuế.

Bộ Tài chính cho rằng sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp, sẽ góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cũng như thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trong năm 2026.

Bộ Tài chính muốn hộ kinh doanh bán hàng trên sàn không phải lập hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Trong đó, đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất, hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn được lập hóa đơn tổng cuối ngày.

Giá xăng dầu tăng, tỷ giá chịu áp lực: Lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ nói gì?

Ngân hàng Nhà nước nhận định, căng thẳng tại Trung Đông đã tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Trong điều kiện tỷ giá, cung cầu ngoại tệ và ổn định kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó góp phần hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài.