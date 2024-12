Sáng 28/12, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung (bên phải) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Nguyễn Duy Chiến

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Vũ Như Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế, trong đó có hơn 7 năm giữ chức vụ trưởng phòng đơn vị trinh sát.

Tháng 5/2022, Đại tá Nguyễn Tiến Trung được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).