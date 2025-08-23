Hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng cần chú ý nộp 3 loại thuế

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng... nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (khoảng 8,4 triệu đồng/tháng) sẽ phải kê khai, nộp 3 loại thuế.

Thứ nhất, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế môn bài hàng năm theo doanh thu.

Thứ hai, hộ, cá nhân kinh doanh cần nộp thuế giá trị gia tăng với mức 5% tính trên doanh thu cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân 5% trên doanh thu cho thuê bất động sản.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, quy định về mức thuế có sự thay đổi.

Bộ Xây dựng trả lời việc miễn giấy phép xây dựng ở Hà Nội

Trả lời công dân ở xã Phúc Lộc (Hà Nội) có phải xin giấy phép xây dựng và yêu cầu phải có bản vẽ khi xây nhà dưới 3 tầng không, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại điểm i khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng gồm: công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và nằm ngoài khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt.

Ngoài ra, còn có công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Hiện trạng dự án gần 4.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng bị ngân hàng siết nợ

Dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian d’Or) với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng đang bị Ngân hàng Nam Á siết nợ và chuẩn bị bán đấu giá.

Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp Hội An thuê đất để triển khai dự án.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp là thành viên thuộc BCG Land (mã chứng khoán: BCR), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital (mã BCG).

Công ty này có vốn điều lệ 398 tỷ đồng, trong đó BCG Land nắm 50,1% vốn tính đến 31/12/2024.

Hiện, toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cồn Bắp đã được thế chấp để bảo đảm cho lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Cuối tháng 2/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo tạm ngừng giao dịch đối với lô trái phiếu này.

Khu đô thị 6.000 tỷ đồng ở Cát Lái: Biệt thự hoành tráng thành 'nhà hoang'

Dự án Khu đô thị Cát Lái được quy hoạch từ năm 2010 với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại tại cửa ngõ phía đông TPHCM. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, hàng chục khu đất còn để trống.

Hàng loạt biệt thự, nhà phố tại Khu dân cư Cát Lái (TPHCM) rơi vào cảnh bỏ hoang, không người sinh sống. Những căn nhà đã xây thô bên trong, bên ngoài treo bảng rao bán. Ảnh: Nguyễn Huế

Các công ty bất động sản quảng cáo rằng Khu dân cư Cát Lái có tiềm năng nhờ quy hoạch bài bản, đồng bộ. Nhưng trên thực tế, nơi đây dân cư vẫn thưa thớt. Cả dãy nhà treo biển rao bán, cho thuê, tường nhà phủ rêu, cỏ mọc um tùm.

Dù hiện trạng như vậy nhưng dữ liệu của Batdongsan.com.vn lại cho thấy, trong 5 năm qua, từ quý II/2020-quý II/2025, giá đất nền tại đây đã tăng 57,6%.

Hiện, giá đất nền phổ biến ở mức 64,6 triệu/m2. Tùy vị trí, diện tích, các lô đất nền đang được rao bán với giá trung bình từ 8-20 tỷ đồng.

Đất mua bán bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết pháp luật về đất đai có quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Theo đó, trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan, và chưa được cấp sổ đỏ trước ngày 1/8/2024, thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai.