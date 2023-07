Chiều 1/7, Công an Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông rơi từ mái hiên xuống đất tử vong nghi do điện giật.

Vị trí người đàn ông nghi bị điện giật tử vong - Ảnh: T.T

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông T.C.L. (SN 1977, ngụ Bình Dương) đang thi công mái hiên cho một trung tâm Anh ngữ nằm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một).

Trong lúc làm việc, ông L. cầm thanh sắt dài để hàn vào bảng biển hiệu thì chạm vào đường dây điện phía trên, phát ra tiếng nổ lớn.

Sự việc khiến ông L. bị rơi xuống đất, tử vong tại hiện trường.

Cơ quan công an sau đó phối hợp với Điện lực TP Thủ Dầu Một tiến hành công tác khám nghiệm để xác định nguyên nhân.