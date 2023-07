Cảnh giải cứu xảy ra trong bãi đậu xe của trạm xăng ở Harlingen, bangTexas (Mỹ).

Trong video, người đàn ông dùng gậy và dồn sức đập liên tục vào kính chắn gió ô tô. Đám đông người qua đường vây quanh chiếc xe giữa cái nắng gay gắt.

Đập vỡ kính cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nóng.

Một người khác đi lấy chiếc búa to để tiếp tục đập kính. Một lúc sau, khi kính chắn gió bị vỡ, một phụ nữ chui vào trong xe, đỡ em bé và trao cho người đàn ông đứng ở ngoài. Hiện chưa rõ em bé đã bị bỏ lại trong xe bao lâu.

Cảnh sát Harlingen cho biết cha mẹ đã vô tình để quên chìa khóa cùng với em bé bên trong xe. Larry Moore, Sở Cảnh sát Harlingen xác nhận, họ nhận được điện báo sau khi em bé được giải cứu. Dù vậy, dịch vụ cấp cứu (EMS) vẫn đến hiện trường để kiểm tra tình trạng em bé.

Sức khoẻ của em bé không bị ảnh hưởng và cha mẹ của em cũng không bị buộc tội, theo Daily mail.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, nhiệt độ trong xe tăng lên gần 7 độ C chỉ sau khoảng 10 phút. Trong khi đó, nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó khoảng 38 độ C.

25 năm qua, gần 1.000 trẻ em tử vong vì say nắng do mắc kẹt trong ôtô. Năm ngoái, 33 trẻ tử vong vì nguyên nhân này. Theo các nhà chuyên môn, nhiệt độ cơ thể trẻ em có thể tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Vì vậy, trẻ nhanh bị sốc nhiệt hơn.

Tháng 8/2022, một bé gái 2 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trên ô tô. Em bé nằm ở ghế sau của một chiếc ô tô giữa trời nóng ở New Jersey trong 7 tiếng đồng hồ.

Vụ việc ở bang Texas lần này xảy ra khi các bang Tây Nam của Mỹ đang chịu đợt nắng nóng như thiêu như đốt. Các nhà khí tượng học của Trung tâm Dự báo Fox dự đoán khoảng 250 triệu người Mỹ sẽ trải qua điều kiện khí hậu oi bức, ngột ngạt.

Dịch vụ thời tiết quốc gia khuyến nghị hạn chế các hoạt động ngoài trời ở những khu vực có cảnh báo nhiệt độ tăng cao.