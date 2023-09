Dịch vụ in online đang là loại hình thiết kế in ấn mới, xây dựng dựa theo mô hình “online-to-offline”. Điều đã góp phần cải tiến lĩnh vực in ấn, từ kiểu truyền thống đến cửa hàng online, giúp người đặt thuận tiện hơn. Khách hàng có thể tham khảo các mẫu mã, giá cả, chất lượng dịch vụ in ấn sản phẩm thông qua website. Sau đó, các công ty in ấn sẽ nhận đơn đặt hàng, hoàn thiện và giao sản phẩm tới tay khách hàng.

Ở Việt Nam, Alona được biết đến là đơn vị tiên phong dịch vụ in ấn online. Alona cung cấp nhiều hình thức in ấn khác nhau như: in kỹ thuật số, in offset, in flexo, in lụa... Người đặt có thể tìm hiểu và nhận tư vấn về các thiết kế, dịch vụ in ấn thông qua website: Alona.vn.

Website Alona.vn

Ngoài những sản phẩm in thông dụng như: sách báo, tạp chí, ấn phẩm văn phòng…; Alona hiện đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ in ấn online các sản phẩm nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, ấn phẩm quảng cáo.

Cụ thể, đơn vị nhận in ấn phẩm văn phòng: danh thiếp, bao thư, ghi chú, folder...; in bao bì: tag mác, túi giấy, túi vải, túi PP dệt, hộp giấy mềm, hộp giấy carton..; in ấn phẩm F&B: menu, bao đựng đũa, giấy lót bàn ăn, tô giấy...; quà tặng: sổ tay, móc khóa, kỷ niệm chương, giấy khen, bao lì xì...; in ấn phẩm tiếp thị: tờ rơi, profile, poster, standee - hashtag...; in ấn phẩm khác: thẻ nhựa, thiệp mời, sách, bookmark, dây đeo thẻ...

Một số sản phẩm in ấn online tại Alona

Để xử lý các đơn hàng có tính phức tạp cao, công ty đẩy mạnh tuyển dụng đội ngũ thiết kế giỏi, đầu tư loạt thiết bị máy móc hiện đại, cập nhật nhanh chóng các công nghệ in mới nhất.

Dù vậy, Alona nỗ lực mang đến mức giá hợp lý để ai cũng có thể tiếp cận. “Giá cả luôn là vấn đề lớn của khách hàng khi sử dụng bất kể dịch vụ nào, kể cả in ấn online. Tại Alona chúng tôi mang đến dịch vụ chất lượng cao với mức giá hợp lý, giúp khách hàng hài lòng”, đại diện Alona nói.

Sử dụng dịch vụ in ấn online tại Alona, người đặt tiết kiệm được thời gian. Quá trình từ đặt hàng đến trao đổi tư vấn thiết kế online, sản phẩm sẽ được hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất để đến tay khách hàng.

Tất cả những thiết kế mới đều được Alona cập nhật trên website. Dịch vụ in ấn online tại Alona cho phép người dùng tìm kiếm các thông tin cần thiết và đặt hàng in chỉ bằng một cú “click”. Cụ thể, thông tin đặt hàng của khách hàng sẽ được chuyển tới bộ phận in và giao hàng cho khách hàng từ 3 - 5 ngày.

Các bước đặt hàng in tại Alona

Trong quá trình đặt in ấn, người tiêu dùng khi có thắc mắc có thể liên hệ cho Alona để được phản hồi nhanh chóng, chính xác. Alona luôn có ngũ nhân viên nhiệt tình và sẵn lòng hỗ trợ khách hàng.

Alona là công ty in ấn quảng cáo chuyên nghiệp tại TP HCM. Đặt in các ấn phẩm thương hiệu và sản xuất qua: Địa chỉ: 21 Bàu Cát 2, phường 14, Tân Bình, TP.HCM. Hotline: 0975.128.202 Email: info@alona.vn Website: https://alona.vn/

Lệ Thanh