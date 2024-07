Sáng 1/7, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã diễn ra tại Hà Nội và TPHCM.

Tại TPHCM, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Dân phòng.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đến nay, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại lễ ra mắt, các lực lượng đã tổ chức diễn tập phòng chống bạo động, trấn áp những thanh niên tụ tập gây rối, đua xe trái phép.

Các nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm: Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nắm tình hình về an ninh, trật tự; Hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ngoài ra, lực lượng còn có nhiệm vụ hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; Hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.