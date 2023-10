Ảnh: Guardian

Hãng Reuters và tờ The Guardian đưa tin, cuộc bỏ phiếu về nghị quyết do Brazil soạn thảo đã bị trì hoãn 2 lần trong vài ngày qua do Mỹ cố gắng làm trung gian để mở đường cho viện trợ được đưa tới Gaza.

Hôm qua (18/10), nghị quyết đã được 12 trong số 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ trong khi Anh và Nga bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết này chứa những lời chỉ trích với Hamas, song không đề cập trực tiếp tới Israel. Trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của Mỹ, dự thảo nghị quyết không kêu gọi ngừng bắn một cách rõ ràng mà thay vào đó đề cập tới việc tạm dừng giao tranh vì nhân đạo.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói, nghị quyết do Brazil soạn thảo là không thể chấp nhận được vì không đề cập tới quyền tự vệ của Israel. Trong khi đó, Anh cho rằng văn bản này không đề cập tới cách Hamas dùng dân thường Palestine làm lá chắn sống.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để các con tin được thả và đưa viện trợ tới Gaza.

Nga cho biết đã yêu cầu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên, triệu tập một phiên họp đặc biệt khẩn cấp về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tại đây, Đại hội đồng có thể quyết định đưa một dự thảo nghị quyết để biểu quyết, nơi không có quốc gia nào có quyền phủ quyết.

Các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc nhưng có sức nặng chính trị.