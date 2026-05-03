Trong bối cảnh các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV/drone) đang bùng nổ trên mọi mặt trận, công ty Novasky của Trung Quốc đã tạo nên một tiếng vang lớn tại triển lãm DSA 2026 với hệ thống đánh chặn động năng KC300. Không sử dụng các đòn tấn công điện tử gây nhiễu vốn có thể bị kháng lại bởi các công nghệ hiện đại, KC300 chọn cách tiếp cận vật lý đầy quyết liệt. Hệ thống này không chỉ nâng cao khả năng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu mà còn mở ra một hướng đi mới cho các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp phòng không tầm ngắn hiệu quả, tin cậy và có khả năng tiêu diệt tuyệt đối các mục tiêu bay nhỏ lẻ trong môi trường phức tạp.

Novasky đã tận dụng triển lãm DSA 2026 tại Kuala Lumpur để giới thiệu hệ thống KC300, một bệ phóng dọc bốn ống nhỏ gọn sử dụng drone đánh chặn động năng tốc độ cao. Ảnh: thedefensewatch.com

Điểm khác biệt cốt lõi trong công nghệ của KC300 chính là cơ chế tiêu diệt bằng động năng thay vì sử dụng các đầu đạn nổ phân mảnh truyền thống.

Khi phát hiện mục tiêu thông qua hệ thống cảm biến tinh vi, KC300 sẽ phóng đi một drone đánh chặn chuyên dụng với tốc độ cực cao để thực hiện cú va chạm vật lý trực tiếp.

Việc loại bỏ đầu đạn nổ không chỉ giúp giảm thiểu tối đa các thiệt hại ngoài ý muốn đối với cơ sở hạ tầng dân sự mà còn khiến hệ thống này trở nên lý tưởng cho việc triển khai tại các khu vực đô thị đông đúc hoặc bảo vệ những vị trí có yêu cầu khắt khe về an toàn.

Về thông số kỹ thuật, KC300 được thiết kế để trở thành một hệ thống phản ứng nhanh với hiệu suất ấn tượng.

Drone đánh chặn của hệ thống này có khả năng đạt tốc độ di chuyển lên tới 300 km/h, cho phép nó tiếp cận và vô hiệu hóa các UAV/drone đối phương ngay cả khi chúng đang di chuyển ở tốc độ cao.

Với bán kính điều khiển tối thiểu 5 km và phạm vi tác chiến hiệu dụng lên tới 15 km, KC300 tạo ra một "vùng cấm bay" đủ rộng để bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước những đợt tấn công từ các loại đạn tuần kích hoặc UAV trinh sát đối phương.

Thiết kế bệ phóng của KC300 cũng phản ánh sự ưu tiên tối đa cho tính linh hoạt và khả năng triển khai trên thực địa.

Hệ thống sử dụng bệ phóng dọc bốn ống compact, cho phép tích hợp dễ dàng trên các phương tiện vận tải bộ binh hoặc lắp đặt cố định tại các điểm phòng thủ chiến lược.

Sự nhỏ gọn này cho phép quân đội các nước có thể nhanh chóng tái triển khai hỏa lực tùy theo diễn biến của tình hình chiến sự, từ đó giảm thiểu tối đa "điểm mù" trong mạng lưới phòng không hiện có.

Trí tuệ của hệ thống nằm ở khâu thu thập và xử lý dữ liệu trước khi khai hỏa. KC300 được trang bị hệ thống cảm biến quang điện và camera độ phân giải cao, cho phép tự động tính toán quỹ đạo, tốc độ và hướng bay của mục tiêu với độ chính xác cực cao.

Nhờ khả năng xử lý thông tin thời gian thực, người vận hành có thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng khóa mục tiêu, giảm bớt áp lực điều khiển thủ công và tối ưu hóa thời gian từ khi phát hiện mối đe dọa đến khi thực hiện thành công cú đánh chặn.

Sự ra đời của KC300 tại triển lãm DSA 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ về xu hướng phát triển của các hệ thống chống drone thế hệ mới.

Bằng việc kết hợp tốc độ đánh chặn vượt trội, công nghệ va chạm động năng an toàn và tính linh hoạt trong triển khai, Novasky đã tạo ra một công cụ hiệu quả để giải bài toán hóc búa mang tên UAV tự sát.

Trong tương lai gần, hệ thống này chắc chắn sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng trong lưới lửa phòng không của nhiều quân đội, định hình lại cách thức bảo vệ bầu trời trước sự leo thang không ngừng của công nghệ bay không người lái.

(Theo Army Recognition, The Defense Watch…)