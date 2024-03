Ngày 1/3, cuộc đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia diễn ra ở hồ Toba - hồ nước ngọt lớn nhất thế giới tại Indonesia. Đội Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng này.

Jonas Andersson, Đội trưởng Đội Bình Định - Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).

Thuyền máy Việt Nam Team số 1 do Jonas Andersson điều khiển về đích ở vị trí đầu tiên.

Theo đó, Jonas điều khiển con thuyền máy Việt Nam Team số 1 về đích ở vị trí đầu tiên với tổng số thời gian các vòng là: 1phút 05.152 giây – 1 phút 03.810 giây & 1 phút 02.662 giây. Điều này đồng nghĩa, anh giành vị trí xuất phát đầu tiên ở ngày đua quyết định là ngày 3/3.

Chia sẻ sau ngày đầu chinh phục đường đua xanh, Jonas nói: “Vòng đua này đã diễn ra tuyệt vời. Đặc biệt, đối với Stefan Arand. Đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia cuộc đua trên thuyền, tôi rất vui mừng và tự hào cho anh ấy. Tôi trông chờ vào mùa giải năm nay với rất nhiều hy vọng. Đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia vào cuộc đua F1H2O và đã đạt được vị trí thứ tư. Đó thực sự là một điều đặc biệt!”

Vượt ngoài kỳ vọng của toàn đội, tay đua Stefan Arand, thành viên thứ 2 của đội Bình Định - Việt Nam tạo nên một cơn “địa chấn” trong ngày đầu tiên tham dự giải đua lớn nhất thế giới trên mặt nước. Stefan Arand điều khiển thuyền máy mang số hiệu Việt Nam Team số 2 về thứ 4 trong lần đầu thăng hạng đua từ F2 lên F1 với tổng số thời gian lần lượt là: 1 phút 06.982 giây, 1 phút 04.611 giây và 1 phút 03.637 giây.

Đội Bình Định – Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thành tích của vận động viên trẻ tuổi này mang lại niềm phấn khởi cho toàn đội, bởi thời gian anh chạy trung bình chỉ kém người đồng đội của mình khoảng 0.3s.

Trước khi bước vào cuộc đua, Stefan chia sẻ ước mơ của mình: “Tôi không thể đánh giá được sự lớn lao của bước tiến trong sự nghiệp (từ F2 lên F1H2O) vì tôi chưa từng trải qua. Và Jonas là người mà tôi cảm thấy có thể học hỏi nhiều từ anh ấy. Việc có anh ấy làm đồng đội thực sự là điều tuyệt vời”.

Được biết, dự kiến ngay sau khi tham gia chặng đua này, toàn đội sẽ có mặt ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để chuẩn bị chinh phục chặng đua thứ 2: Grand Prix of Binh Dinh được tổ chức vào ngày 29/3-31/3 tại Đầm Thị Nại. Sau chặng đua này sẽ còn một số chặng khác, như: Grand Prix Of Italy (14.6 - 16.6); Grand Prix Of Albania (5.7 - 7.7); Grand Prix Of China (20.9 - 22.9 và 27.9 - 29.9) và Grand Prix Of Sharjah (dự kiến vào tháng 12.2024).

Theo thể thức thi đấu của F1H2O, các đội đua sẽ hoàn thành các chặng đua, và cộng dồn thời gian thi đấu ở mỗi chặng để tìm ra nhà vô địch mùa giải.

Trong mỗi ngày thi đấu ở mỗi chặng sẽ có các phần thi: Đua phân hạng 1 (Q1), Đua phân hạng 2 (Q2), Đua phân hạng 3 (Q3). Thời gian mỗi vòng đua được xếp thứ tự Q1 kéo dài 20p, Q2 dài 15p và Q3 dài 10p.

Khi kết thúc 10 phút, thuyền nhanh nhất sẽ giành vị trí cột và thuyền, những thuyền còn lại xếp vị trí từ 2 đến 6. Trong trường hợp có cờ vàng, Ban tổ chức cuộc đua sẽ dừng đồng hồ cho đến khi cờ xanh được đưa lên.

Nếu người thi đấu bị ban tổ chức coi là đã dừng đường đua một cách không hợp lý trong tất cả các phần thi, không tuân theo hướng dẫn cuộc đua hoặc cản trở một tay đua khác trong quá trình thi đấu, thì kết quả vòng đua tốt nhất của người đó sẽ bị hủy bỏ vào cuối phần thi liên quan.

Diễm Phúc