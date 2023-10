Được giao trực tiếp phụ trách công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện, Đoàn Ngọc Chiến, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chủ động tích cực tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; phối hợp, đồng hành cùng các phòng, ban, đoàn thể, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.





Chủ động tham mưu UBND huyện, tận tình hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đồng chí Đoàn Ngọc Chiến đã

đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện chuyển đổi trên địa bàn huyện Tam Dương.

Làm công tác Văn hóa và Thông tin từ tháng 9 năm 2015, được giao phụ các lĩnh vực bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, thông tin cơ sở từ 2016 đến nay, Đoàn Ngọc Chiến luôn tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu hướng dẫn; chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo phòng, UBND huyện giải quyết công việc một cách hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng bưu chính, viễn thông, hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện.

Với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từ tháng 1/2022, anh được giao phụ trách công tác chuyển đổi số trên địa bàn, tham gia thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện. T

ừ đó, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Đoàn Ngọc Chiến tiếp tục phát huy tốt năng lực, vai trò thực hiện nhiệm vụ. Anh đã chủ động tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện các kế hoạch, quyết định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử huyện theo các năm và từng giai đoạn; Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số huyện Tam Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, tham mưu UBND huyện ban hành các Quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện; quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các cơ quan, đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các văn bản liên quan.

Cùng với đó, tham mưu thành lập Tổ kiểm tra công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06; thường xuyên đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; giao nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu chuyển đổi số cho thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo từng năm; thành lập nhóm Zalo, hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Với vai trò Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, anh Chiến luôn ý thức nỗ lực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc chuyên môn, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả công việc như: Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc, phần mềm đánh giá cán bộ công chức, thư điện tử…

Ngoài ra, anh còn sát sao hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Theo anh Chiến, đây là nhiệm vụ mới và còn nhiều khó khăn nên việc hướng dẫn cơ sở thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm tiến độ cần phải được thường xuyên, liên tục và kịp thời.

Những nỗ lực của anh cùng tập thể Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã góp phần đáng kể vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 2 cấp huyện, xã đã được trang bị máy tính, mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng cố định để phục vụ công tác chuyên môn; thực hiện kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng đến 26 đơn vị, địa phương, đồng bộ đến cấp xã.

100% lãnh đạo UBND cấp xã trở lên đã sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 2 cấp huyện, xã; 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản bí mật Nhà nước và các văn bản khó số hóa).

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến xã đã sử dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, tạo thành hệ thống liên thông trong việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên địa bàn huyện. Nhờ đó, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử ký số của UBND huyện đạt 100%, của UBND cấp xã đạt trên 99,8%.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến gồm 1 điểm tập trung tại UBND huyện, 13 điểm tại UBND các xã, thị trấn đã được vận hành hiệu quả, phục vụ các cuộc họp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, góp phần tiết kiệm thời gian, ngân sách, bảo đảm nhiều thành phần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể tham gia hội nghị.

Đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Đoàn Ngọc Chiến cũng chủ động tham mưu UBND huyện cập nhật các kiến thức về bảo đảm an toàn an ninh thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ban hành quy định, quy chế về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần tự giác phấn đấu rèn luyện, hăng say công tác chuyên môn, Đoàn Ngọc Chiến luôn được tập thể Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo UBND huyện đánh giá cao. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số huyện Tam Dương, được vinh danh tại Hội nghị hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của tỉnh.



Theo Hồng Yến (Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc)