Dòng tiền đầu tư cuối năm chảy về BĐS trung tâm

Cơ hội sở hữu bất động sản giá tốt tại trung tâm

Các chuyên gia nhận định, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên quan tâm đến các yếu tố trung và dài hạn bởi lẽ thị trường đang đi theo đúng quy luật 10 năm một lần. Theo chu kỳ 10 năm, thị trường bất động sản (BĐS) sẽ trải qua các giai đoạn: phục hồi - tăng trưởng - bùng nổ - suy thoái và đóng băng. Hiện tại chính là cơ hội để nhà đầu tư có thể tiếp cận được với BĐS giá tốt, pháp lý tốt và có khả năng tạo ra thanh khoản tốt trong tương lai.

Một báo cáo hồi tháng 7/2022 của Savills cũng nhấn mạnh rằng BĐS là một kênh đầu tư an toàn, giúp tích trữ tài sản với tiềm năng tăng lợi nhuận dài hạn. Do vậy, với nhà đầu tư có sẵn dòng tiền, lúc này, các sản phẩm có nhu cầu sử dụng thực như căn hộ trung tâm, vị trí tốt, đã hiện hữu hay nhà mặt phố, nhà liền kề nội đô giá chưa tăng quá nhiều nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm.

Căn hộ trung tâm phục vụ nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư có sẵn dòng tiền trong thời điểm này. Ảnh: The Grand Manhattan

Theo Batdongsan.com.vn, giá rao bán căn hộ tại TP.HCM tăng từ 4%-5%, tùy phân khúc và vị trí. Đặc biệt, thị trường BĐS đang được trợ lực bởi hàng loạt các yếu tố giúp gia tăng nguồn cầu như: tốc độ tăng trưởng GDP cao; nỗ lực thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, giải ngân FDI của Việt Nam ổn định qua các năm; tầng lớp trung lưu, thượng lưu gia tăng và tốc độ đô thị hóa đang tăng nhanh. Đến năm 2025, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam được dự báo ở mức 40%. Như vậy, dư địa tăng trưởng của thị trường BĐS trong dài hạn còn rất lớn.

Nguồn cầu lớn song nguồn cung BĐS tại các đô thị lớn không nhiều. Theo CBRE, trong quý III/2022, nguồn cung BĐS tại Quận 1 (TP.HCM) chỉ chiếm 5% tổng nguồn cung trên địa bàn. Báo cáo của VARS cũng dự báo rằng, nguồn cung nhà ở khu vực trung tâm tiếp tục khan hiếm trong quý IV/2022. Sự chênh lệch về cung - cầu mang đến cơ hội cho những nhà đầu tư có sẵn dòng tiền và lựa chọn đúng dự án để xuống tiền.

Bảo hiểm cho dòng tiền của nhà đầu tư giai đoạn cuối năm

Trên “đường đua” thu hút nhà đầu tư cuối năm 2022, BĐS trung tâm TP. HCM được đặt nhiều kỳ vọng. Một số dự án của các thương hiệu lớn như The Grand Manhattan - không gian sống mang tính biểu tượng ở vùng lõi Quận 1 hay The Park Avenue - chuẩn sống đẳng cấp tại Quận 11 nhanh chóng trở thành điểm đến cho dòng tiền của khách hàng.

Điểm chung của các dự án này ngoài sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm, còn là giá trị thực, tính hiện hữu, đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng, uy tín chủ đầu tư cùng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Là sản phẩm BĐS thuộc phân khúc hạng sang, The Grand Manhattan tạo ấn tượng với thị trường bằng những tiện ích đặc quyền mang đến trải nghiệm sống đắt giá. Điểm nhấn là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế Avani Saigon, và hệ sinh thái tiện ích hạng sang NovaGroup từ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, ẩm thực…như Nova Market Premium, Phindeli Premium, Sushi Tei Premium… Chất sống quốc tế tại dự án còn được khẳng định qua hệ thống tiện ích cao cấp như hệ thống an ninh đa lớp, bãi đậu xe định danh, công viên nội khu rộng 4.200 m2, khu vực hồ bơi vô cực, hệ thống phòng gym, spa…

The Grand Manhattan chinh phục nhà đầu tư nhờ vị thế 2 mặt tiền đắc địa Cô Bắc - Cô Giang và hệ tiện ích hoàn thiện, đẳng cấp. Ảnh: The Grand Manhattan

Theo nhà phát triển dự án Novaland, The Grand Manhattan còn ghi điểm nhờ dự án đã hiện hữu, đang trong quá trình thi công đảm bảo đúng tiến độ bàn giao quý I/2024. Theo diễn viên Chi Bảo - một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu căn hộ tại The Grand Manhattan, BĐS lõi trung tâm Quận 1 rất khan hiếm, không dễ có thêm dự án mới trong khi nguồn cầu lớn, nên tiềm năng sinh lời dài hạn,

“Dự án giúp cư dân được tận hưởng chuỗi dịch vụ, tiện ích đẳng cấp, mang đến môi trường sống tiện nghi cho các thế hệ thành viên trong gia đình, để mọi người củng tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn", diễn viên Chi Bảo cho biết.

Cùng quan điểm, chị Dương Lợi - một khách hàng đầu tư tại The Grand Manhattan cho rằng, với lợi thế vị trí trên tuyến đường Cô Giang, Cô Bắc, trong tương lai, khu vực này được định hướng phát triển thành phố đi bộ của thành phố, sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch, khách nước ngoài đến đây. Khả năng lấp đầy khi khai thác cho thuê tại dự án là điều hoàn toàn khả thi.

Báo cáo thị trường BĐS quý II/2022 của Batdongsan.com.vn ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của phân khúc nhà ở cho thuê với mức độ quan tâm ở mảng này tăng 35% tại Quận 1. Nhờ đáp ứng được yêu cầu về cuộc sống tiện nghi, cao cấp của nhóm chuyên gia nước ngoài, The Grand Manhattan được nhà đầu tư kỳ vọng về khả năng thu về lợi nhuận đều đặn bên cạnh tiềm năng tăng giá của BĐS tại vị trí trung tâm.

Một dự án khác của Novaland tại TP. HCM vừa được giới thiệu ra thị trường và tạo nên sức hút lớn với giới đầu tư ở thời điểm hiện tại là The Park Avenue. Tọa lạc trên mặt tiền trục đường 3 tháng 2, sở hữu vị trí giao thương của các quận 1-3-5-6-10-11-Tân Bình-Tân Phú, The Park Avenue sở hữu giá trị kép cả về đầu tư và an cư. Cư dân có thể tận hưởng không gian sống trọn vẹn, vừa yên bình, thư thái nhờ mật độ xây dựng chỉ 30%, vừa hiện đại, tiện nghi nhờ chuỗi tiện ích nội khu đặc quyền như Citigym, Citispa, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi trên không… liền kề hệ thống tiện ích ngoại khu “chất lượng” bậc nhất của thành phố như các bệnh viện lớn, cụm trường đại học Bách khoa, Kinh tế, sân vận động Phú Thọ, công viên văn hóa Đầm Sen, trung tâm mua sắm siêu thị, chợ….

Dự án The Park Avenue nhận sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng hiện hữu khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh: The Park Avenue

Đối với khách hàng đầu tư, The Park Avenue ghi điểm nhờ lợi thế linh hoạt khai thác kinh doanh: vừa ở, vừa cho thuê, hoặc sở hữu shophouse để kinh doanh, cho thuê mở văn phòng, showroom với khả năng sinh lời dài hạn.

Không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh lạm phát tăng cao, với những giá trị nội tại từ sản phẩm, các dự án The Grand Manhattan hay The Park Avenue được dự báo sớm trở thành hiện tượng cho giai đoạn cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Ngọc Minh