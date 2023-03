Phân khúc SUV đô thị ngày càng được ưa chuộng nhờ hiệu suất vượt trội và khả năng tối ưu hóa chi phí cho người dùng

Dòng xe 7 chỗ được ưa chuộng

Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các thành viên công bố số liệu độc lập, năm 2022 thị trường Việt Nam tiêu thụ 141.191 xe 7 chỗ, chiếm 39,4% tổng sản lượng tiêu thụ ô tô toàn quốc. Nếu tính riêng xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ thì sản lượng tiêu thụ xấp xỉ 14,67 % tổng số ô tô bán ra trong năm ngoái.

Phần lớn trong số đó là dòng xe gia đình 7 chỗ lắp động cơ 1.5L với tổng doanh số bán hàng đạt 52.562 xe, thuộc về các nhãn hiệu gồm Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Toyota Alphard, Kia Carens và Suzuki Ertiga.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, lý do là bởi chính sách thuế hiện hành đang có mức ưu đãi cao nhất cho các xe dùng động cơ dưới 1.5L, trong khi xe 7 chỗ cỡ lớn buộc phải sử dụng khối động cơ lớn hơn, từ đó đẩy giá thành cao hơn.

Mẫu xe Hybrid Ertiga với trang bị công nghệ Smart Hybrid (SHVS) mới giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, gọn nhẹ hơn và vận hành hiệu quả có giá chỉ từ 539 triệu đồng

Các dòng xe của Suzuki như XL7, Ertiga mà nhiều người Việt quan tâm gần đây cũng được đánh giá cao về động cơ và tính linh hoạt trong sử dụng; từ việc dùng xe chạy dịch vụ liên tục trong đô thị, cho đến các gia đình di chuyển đưa đón con hàng ngày, hoặc các cặp đôi trẻ sử dụng xe trên những hành trình xuyên Việt dịp lễ, Tết.

Khả năng vận hành mạnh mẽ

Đối với các chuyến xe khám phá như cắm trại ở những địa hình khó như Đồi Bù (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) hoặc leo tận đỉnh núi Pù Nhi (huyện Bắc Yên, Sơn La), những chiếc xe MPV cỡ nhỏ như Ertiga có thể leo dốc dù chở 7 người kèm theo đủ vật dụng cắm trại, khả năng di chuyển không thua kém những chiếc SUV gầm cao 2 cầu.

Lý giải về kỹ thuật, các kỹ sư ô tô phân tích rằng, sở dĩ khối động cơ 1.5L của Suzuki có hiệu suất cao là do trọng lượng xe 7 chỗ cỡ nhỏ ngày càng nhẹ. Cụ thể, chiếc Suzuki XL7 có trọng lượng không tải chỉ 1.215kg, nhẹ hơn 35kg so với Mitsubishi Xpander (1.250kg), thậm chí nhẹ hơn 75kg so với chiếc Toyota Rush (1.290kg).

Nhờ trọng lượng nhẹ, tỉ số công suất trên trọng lượng vượt trội giúp xe tăng tốc tốt, ít ngốn xăng. Khi kết hợp với chế độ Over Drive (O/D), xe chuyển lên số cao nhất khi cần tốc độ cao trên đường bằng. Ngược lại, chế độ O/D OFF lại giới hạn không cho xe chuyển sang số 4, thường dùng khi xe lên - xuống dốc. Hệ thống cảm biến sẽ kích hoạt hãm hộp số ở số 3, hỗ trợ tăng tốc lúc vượt xe và đi đường xấu, giúp động cơ của XL7 hay Ertiga không phải vận hành quá ngưỡng ở mọi địa hình.

Bên cạnh đó, các dòng 7 chỗ cỡ nhỏ của Suzuki hiện tại đều được lắp hệ khung gầm Heartect - hệ thống khung gầm toàn cầu do Suzuki nghiên cứu phát triển. Được gia công với tỉ lệ thép cường độ cao, hệ khung gầm Heartect chịu lực vặn xoắn tốt, giúp tăng khả năng phân tán lực khi đi trên những cung đường gai góc.

Hệ khung gầm Heartect trên mẫu XL7 được gia công với tỉ lệ thép cường độ cao, chịu lực vặn xoắn tốt, giúp xe tăng khả năng phân tán lực khi đi trên những cung đường gai góc

Với nhu cầu gia đình từ 4 người trở lên, sử dụng trong đô thị và muốn có những trải nghiệm mới mẻ, các gia đình có thể lựa chọn dòng xe 7 chỗ của Suzuki mà không cần quá đắn đo về khoản mua xe hay chi phí vận hành. Trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, khi muốn mua xe 7 chỗ thỏa mãn tiêu chí kép gồm tiện ích và công năng, bộ đôi XL7/Ertiga của Suzuki - thương hiệu đồng hành cùng người Việt trong 28 năm qua sẽ là một trong những lựa chọn phù hợp.

Hiện Suzuki đang triển khai chương trình ưu đãi tháng 3 với mức hỗ trợ đặc biệt giúp khách hàng tiết kiệm lên đến 30 triệu đồng, áp dụng cho mẫu xe SUV đô thị XL7 và mẫu MPV 7 chỗ “xanh” Hybrid Ertiga.

