Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm qua (9/9), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết hôm nay (10/9), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm 10/9 đến ngày 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ là cấp 2

Trong khi đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ nay đến ngày 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn gây ngập úng tại Hà Nội vào tối qua. Ảnh: Phạm Hải

Mưa lớn kéo dài đã gây ra đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ như sông Thao (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội) đang lên; sông Lục Nam (Bắc Giang)…

Đặc biệt, trong những giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục lên và duy trì ở trên mức BĐ3, trên mức lũ lịch sử năm 1968 và 2008.

Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng - Thái Bình. Mực nước lũ hạ lưu sông Hồng - Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông.

Dự báo thời tiết 10/9/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ; phía Nam 32-35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.