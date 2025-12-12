Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (12/12), bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét, có nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ từ 13/12 trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13-14/12 trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời cũng chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực đồng bằng từ 11-14 độ; Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm 12-13/12 có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này là 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 12/12 đến hết đêm 13/12, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, có nơi rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Từ trưa và chiều 13/12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Từ chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Dự báo thời tiết ngày 12/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.