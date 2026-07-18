Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18-19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Thời tiết miền Bắc tiếp diễn mưa giông ở nhiều nơi. Ảnh: Hoàng Minh

Ngoài ra, ngày và đêm 18/7, đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày có mưa rào và giông vài nơi kèm nắng gián đoạn.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/7, có lúc có mưa rào và giông vài nơi, nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Sau đó, từ đêm 19/7 đến sáng 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Trong khi đó, ngày 18-19/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian nắng nóng từ 12-16h.

Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/7; từ ngày 24/7 nắng nóng dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 18/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, khu Tây Bắc 22-24 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; vùng núi 24-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, vùng đồng bằng 33-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.