Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/11, không mưa; trời rét; nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất 21 độ (tăng hơn hôm qua 2-3 độ).

Thời tiết Hà Nội tiếp tục rét, thấp nhất 12-14 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ tối 19-21/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, từ tối 19-20/11, khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Tiếp đó, đêm 21-22/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, mưa to từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở người già và trẻ nhỏ, do nhiệt độ giảm đột ngột; đồng thời tác động đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Thời tiết trên biển Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Dự báo thời tiết ngày 20/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20, có nơi trên 20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.