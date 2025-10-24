Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (24/10), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội 24/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh, sáng có lúc có mưa; nhiệt tăng nhẹ, cao nhất 24 độ.

Miền Bắc sáng sớm trời rét, sau chuyển lạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/10 đến 3h sáng nay cục bộ có nơi trên 60mm như: trạm Hải An (Quảng Trị) 67.2mm, trạm Thuận An (Tp. Huế) 176.8mm,…

Dự báo, từ sáng sớm nay đến đêm mai (25/10), ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >60mm/3h.

Sau đó, ngày và đêm 26/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Ngoài ra, đêm hôm qua (23/10), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên tình hình gió mạnh trên biển còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo gió mạnh trên biển tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Nam Quảng Trị đến TP Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.