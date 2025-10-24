Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (24/10), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội 24/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh, sáng có lúc có mưa; nhiệt tăng nhẹ, cao nhất 26 độ.

Miền Bắc sáng sớm trời rét, sau chuyển lạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa từ 24-25/10 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 450mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Đêm 25-26/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Khu vực Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Liên quan đến áp thấp nhiệt đới vừa vào Biển Đông ngày 23/10, nhưng gặp không khí lạnh "khắc chế" nên suy yếu rất nhanh. Dự báo, đến 7h sáng 24/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp < cấp 6.

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây; phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An), có mưa vài nơi, riêng sáng và đêm có mưa; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.