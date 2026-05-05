Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng nhưng vẫn khá dịu mát với mức nhiệt cao nhất quanh ngưỡng 30 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/5, không mưa, ngày nắng; trời khá dịu mát; nhiệt độ cao nhất không quá 30 độ.

Khu vực Trung Trung Bộ đến Nam Bộ có nắng với mức nhiệt cao hơn, trên 33 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, hiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.