Du khách tố bị lừa khi đi thuyền thả đèn hoa đăng ở phố cổ Hội An

Hai ngày qua, trên mạng xã hội TikTok và Facebook lan truyền đoạn clip với thời lượng 2 phút 09 giây thuật lại chuyến du lịch ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam của một Tiktoker có tên dicungthy.

Trên TikTok, tài khoản dicungthy tố bị lừa khi đi thuyền thả đèn hoa đăng ở phố cổ Hội An.

Theo nội dung đoạn clip mô phỏng, TikToker dicungthy ghi lại quá trình tham quan của mình tại đô thị cổ Hội An vào một buổi tối.

Cụ thể, sau khi gửi xe ở bên ngoài, TikToker dicungthy cùng một người bạn di chuyển vào bên trong phố đi bộ thì gặp một người đàn ông mời chào đi thuyền tham quan phố cổ với giá 50.000 đồng/người. Theo chân người đàn ông đến bến thuyền, cả hai được một phụ nữ đang đợi khách tại đây báo giá bơi thuyền 20 phút trên sông Hoài là 100.000 đồng/2 người. Người phụ nữ này gợi ý thêm nếu chèo chui qua cầu An Hội để di chuyển lên khu vực Chùa Cầu, du khách phải đóng thêm 50.000 đồng. Tổng cộng chuyến đi của hai người là 150.000 đồng.

Khi du khách đồng ý với giá trên và lên thuyền thì bất ngờ người chèo thuyền lấy lý do nước lớn, phương tiện không thể chui qua cầu An Hội An để di chuyển lên Chùa Cầu. Lúc này TikToker dicungthy thông cảm và chấp nhận mất 50.000 đồng.

Tuy nhiên, khi gần kết thúc chuyến tham quan bằng thuyền, hai du khách nhận thấy mực nước trên sông xuống thấp và các thuyền xung quanh có thể chui qua cầu An Hội để tới khu vực di tích Chùa Cầu. Vì muốn lên phía Chùa Cầu nên du khách nhiều lần ngỏ ý để được đưa đi nhưng người chèo thuyền "làm lơ". Điều đáng nói, khi cả hai du khách lên bờ và tiếp tục tản bộ thì liên tục nhận được lời mời đi thuyền của các chủ phương tiện khác và mức giá đưa ra thấp hơn nhiều so với số tiền họ đã bỏ ra để trải nghiệm trước đó (chỉ 30.000 đồng/người).

Đoạn clip nhận được hơn 136 nghìn lượt tương tác, trên 1.600 lượt chia sẻ.

Bực tức vì bỏ thêm tiền để đi thuyền tham quan Chùa Cầu nhưng không được đáp ứng, TikToker dicungthy cập nhật video trên mạng xã hội và tố mình bị lừa khi đi thuyền ở Hội An.

Clip ngay lập tức thu hút sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng. Đến thời điểm trưa 18/4, clip nhận được hơn 136 nghìn lượt tương tác, trên 1.600 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận.

Đơn cử, trên Facebook, tài khoản Lê Thuận bình luận: "Mới mở cửa đón khách, mấy bác làm ăn lừa khách, Hội An sẽ ở chế độ im lặng như lúc bùng phát dịch".

Sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh

Đề cập đến clip đang lan truyền trên mạng xã hội, trả lời VTC News, ông Võ Đăng Phong - Phó trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với Đội ghe bơi tự quản phường Minh An vào cuộc xử lý.

Theo ông Phong, qua báo cáo sơ bộ của Đội ghe bơi tự quản phường Minh An, chủ ghe không có hành vi "chặt chém" giá dịch vụ thuyền đưa khách tham quan.

Hội An sẽ chấn chỉnh việc loạn giá dịch vụ tham quan bằng thuyền trên sông Hoài.

"Mấu chốt câu chuyện ở đây là quá trình thương lượng về phục vụ giữa chủ phương tiện và du khách. Trong trường hợp này, chủ thuyền đã sai khi thu thêm 50.000 đồng của khách nhưng lại không đưa khách đến địa điểm mà mình giới thiệu trước đó", ông Phong nói và thông tin thêm Phòng Quản lý Đô thị cùng Đội ghe bơi tự quản phường Minh An sẽ nhắc nhở đối với chủ thuyền bị tố trong clip.

Nói về vấn đề loạn giá dịch vụ tham quan bằng thuyền trên sông Hoài khiến nhiều du khách phàn nàn, ông Phong cho hay, theo quy định mới nhất, từ 1-3 khách, chủ thuyền thu 150.000 đồng trên mỗi chuyến tham quan kéo dài 15 phút; từ 4 đến 5 người thì thu với giá 200.000 đồng.

"Thời gian qua, một số chủ phương tiện tự ý hạ giá để thu hút khách và điều này hoàn toàn sai so với quy định. Chúng tôi sẽ tăng cường nhắc nhở và chấn chỉnh" - ông Phong nói.

(Theo VTC News)